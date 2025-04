Los ciberdelincuentes están alborotados y cada vez descubren nuevas formas de estafar a las personas para vaciarles las cuentas de banco. Con la llegada de las aplicaciones y sus actualizaciones, los estafadores también se modernizaron y encuentran nuevas formas de tumbar a las personas.

Por ejemplo, algunos usuarios de Bancolombia advirtieron por una nueva modalidad en la que los ladrones suplantan a la entidad. A los celulares está llegando un mensaje que dice: “Bancolombia: tu cuenta fue vinculada a un dispositivo con la nueva aplicación. Si no fuiste tú, cancela la solicitud aquí”.

Este texto viene con un enlace fraudulento, que permite a los ciberdelincuentes desocupar cuentas y robas datos en pocos minutos. Esta situación obligó a Bancolombia a explicar que todos los enlaces que son enviados desde el banco empiezan con “http://bancol.co”, por lo que pide abstenerse de abrir ‘links’ que no sean así.

Nequi dio sus recomendaciones de seguridad para Semana Santa

Nequi se unió a las recomendaciones para cuidar el dinero de los estafadores durante los días de descanso que se avecinan. La billetera digital remarca en que no hay que confiar en quienes piden la información personal: “en Semana Santa también hay quienes intentan aprovecharse. No compartas tu información personal ni financiera por redes sociales, llamadas, encuestas o formularios. Nequi jamás te pedirá tus claves, códigos de seguridad, ni números de tarjeta por estos canales. No importa cuán atractiva parezca la oferta o el supuesto sorteo: si suena muy bueno para ser verdad, probablemente no lo sea”, explicó.

En cuanto a las transferencias, Nequi pidió no confiarse de los pantallazos para mostrar que el dinero fue enviado. “Entra a tu App Nequi, revisa la sección de ‘Movimientos’ y asegúrate de que la transacción haya sido exitosa. Nada de confiar a ciegas: verifica que esa plata realmente esté en tu cuenta”.

En esta línea, el negocio de Bancolombia indicó que hay una forma para verificar los pagos hechos con códigos QR. Para esto, debe entrar a la opción ‘Comprobar un pago’, escanear y la aplicación arrojará el veredicto sobre si es verdadero o falso.

Por otra parte, la aplicación hizo una serie de recomendaciones para quienes necesiten hacer traspasos. Es importante que no entren a Nequi si están conectados a redes wifi abiertas como las que hay en cafés, aeropuertos, centros comerciales y más sitios públicos.

“Ingresa siempre desde páginas confiables y digita tú mismo la dirección web. También es clave contar con un antivirus actualizado y con licencia. Ten en cuenta que, si Nequi detecta una actividad inusual, serás notificado directamente desde la ‘app’. Además, recuerda que en ningún caso Nequi te manda links por mensaje de texto”.

A su vez, pidió no confiar en las inversiones que ofrecen altas tasas de rentabilidad, pues pueden resultar en un fraude. Primero debe revisar si hace parte de una entidad avalada por la ley colombiana. En caso de recibir una propuesta de estas, Nequi pidió reportarlo en el correo csospech@bancolombia.com.co o al WhatsApp 3008876817 con un pantallazo de la oferta.

Por último, Nequi hizo énfasis en la necesidad de que los usuarios reporten si son víctimas del robo de su celular o de la tarjeta. Deben hacer inmediatamente el bloqueo de la cuenta mediante la página web. El procedimiento debe ser el mismo si encuentran un movimiento que no reconozcan en su aplicación.

