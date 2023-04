Ya pasaron dos años desde que José Fernando Cuadrado tapó por última vez en el fútbol colombiano, razón por la que anunció que no volverá a estar bajo los tres palos, aunque sí estará trabajando en un negocio vinculado al fútbol, y de alto nivel.

El exarquero de Millonarios, Nacional, Pasto, Once Caldas y con paso en la Selección Colombia aprovechó bien el dinero que ganó en su etapa como futbolista e hizo inversiones que actualmente le permiten tener dos empresas y vincularse a una tercera.

En un video publicado en su cuenta de Twitter, él mostró los dos negocios que son propios y con los que seguirá teniendo un sustento fijo ahora que no hace parte de ningún club.

Quadratto es el nombre del negocio de comida italiana que montó el arquero en Medellín, una de las ciudades con buena gastronomía y con un gran crecimiento.

El lugar se ha dado a conocer poco a poco entre las personas que viven en la ciudad y entre sus platos más conocidos están la pizza y los platos con pasta.

J C Project Construcciones es una de las empresas con las que el guardameta vallenato da empleo en Colombia. Con ella ha hecho varias construcciones, entre ella su restaurante, según se ve en su página de Instagram.

También, esta compañía ha mostrado que hace diseños en varias edificaciones de Colombia y estas son algunas de las construcciones que ha mostrado.

Con esto, Cuadrado se une a los otros jugadores conocidos en todo el país que han montado exitosas empresas luego de finalizar su carrera.

Según anunció en su video de despedida, José Fernando tendrá una nueva labor en Wasserman, una de las agencias más conocidas en la representación de futbolistas.

“Como el fútbol no podía quedarse por fuera, me he capacitado. A partir de hoy comienza el segundo tiempo de mi vida, emprendiendo un nuevo reto y aceptando el llamado del equipo de trabajo de Wasserman”, aseguró.