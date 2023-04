Uno de los arqueros de la historia reciente de Atlético Nacional en el fútbol profesional colombiano le dijo adiós a la actividad profesional. El golero, quien tras su salida del ‘Rey de Copas’ no encontró equipo para continuar su carrera, decidió dar un paso al costado y colgar los ‘guantes’, a sus 37 años.

Se trata del cesarense José Fernando Cuadrado, quien a través de sus redes sociales y con un emotivo video comunicó su determinación a todos sus seguidores. En especial a los de Millonarios, Deportivo Cali, Deportivo Pasto y el verde paisa, elencos en los que militó en el rentado criollo.

“Después de dos años de mi última vinculación a un club, hoy quiero anunciar oficialmente mi retiro del fútbol. Primero que todo quiero agradecerle a mi esposa, mis hijos y mis padres por el acompañamiento, por todo el apoyo que me brindaron y por siempre haber estado ahí”, manifestó.

Como era de esperarse, envío un fuerte mensaje al cuadro antioqueño, en el que jugó sus últimas dos temporadas en el FPC: en 2019 y 2020, bajo la batuta del brasileño Paulo Autuori y, posteriormente, de Juan Carlos Osorio. Aunque no ganó títulos, vino a dar una mano al club en un momento complejo.

“Gracias a Atlético Nacional por creer en mí para defender tus colores, gracias por todo lo que me brindaron como institución, porque realmente entendí el valor de dignificar la profesión”, indicó el golero, el cual llegó en ese entonces de emergencia, cuando al club le impidieron contratar por el caso Fernando Uribe.

En el video, el guardameta dedicó un capítulo especial a la Selección Colombia, de la que hizo parte en 2018, con la presencia en la máxima cita que todo deportista anhela estar: la Copa del Mundo de la FIFA, cuando en 2018 integró el combinado que dirigió José Néstor Pékerman y que llegó a ‘octavos’.

“Gracias a mi Selección Colombia por permitirme vivir lo que se siente defender los colores de mi país y poder conocer diferentes culturas, pero ante todo vivir la experiencia más significativa de mi carrera que es jugar un Mundial”, indicó el cancerbero, tras una dilatada trayectoria.

Por último, el hoy exjugador confirmó qué será de su vida después de poner un alto en su camino por las canchas del país y Sudamérica. Afirmó que tiene proyectos a nivel personal que lo apasionan y que han empezado a ser rentables, con lo que podrá garantizar el sustento diario a su familia.

Gracias por todo Fútbol!! 🥅 ⚽️🧤

Hoy comienza el segundo tiempo de mi vida… pic.twitter.com/IfW8arDcdK — José Cuadrado (@JoseCuadrado12) April 5, 2023

“Hay vida después del fútbol y es nuestra responsabilidad construir nuestro retiro porque en algún momento seremos considerados viejos para el deporte. Por ello, emprendí con JC Construcciones y Quadratto, un restaurante de comida italiana”, manifestó Cuadrado.

“Además, el fútbol no se queda por fuera y me he capacitado para ser parte de una de las compañías más importantes de representación deportiva”, finalizó el hombre, que en su palmarés tiene la Copa Colombia de 2010 con el cuadro caleño, y en la B el ascenso con el elenco pastuso.