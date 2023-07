El creciente gusto del mundo occidental por la moda rápida y desechable, alimentada por el suministro y disponibilidad de productos económicos, significa que se está consumiendo y al mismo tiempo deshaciéndose de cantidades cada vez más grandes de ropa.

Sin embargo, ya frases como: respeto por el medio ambiente, economía circular, ahorro de dinero dando segundas oportunidades, contribuir a bajar la explotación laboral y crear un propio estilo, se vienen consolidando fuertemente entre los consumidores en el mundo y en Colombia.



De acuerdo con la ONU, la industria textil es la segunda más contaminante del mundo. Por eso y gracias al impulso creado por plataformas online cada vez más populares, el mercado de segunda mano se está consolidando como una alternativa ecológica creíble, frente a la compra de ropa nueva.

La economía circular textil crece 25 veces más que el retail y los consumidores prefieren marcas que sean cada vez más sostenibles.

La ropa usada representaba 3 % del closet de una mujer y se estima que para el 2029 sea más del 25 %, para el caso de los Estados Unidos.

Esto demuestra que los consumidores exigen y buscan hoy, un reaprovechamiento de telas, que se puedan reutilizar, rehacer o reciclar, buscando además para su consumo, prendas con materias primas más sostenibles.

A nivel global, la venta de ropa de segunda mano representa entre 3 % y 5 % e incluso podría llegar a tener el 40 % del mercado.

En ese sentido, los productos de reventa ocupan, aproximadamente, una cuarta parte de los armarios de los compradores de prendas usadas y se espera que llegue a 27 % en este 2023.

Así lo deja ver un estudio de Boston Consulting Group y Vestiaire Collective denominado ‘What an Accelerating Secondhand Market Means for Fashion Brands and Retailers’.

Esta economía de moda circular deja un valor estimado que oscila entre US$ 100.000 millones y US$ 120.000 millones, una cifra que triplica la de 2020.

Closeando es la primera tienda de ropa online en Colombia, que ofrece a sus clientes la oportunidad de alcanzar una gran variedad de marcas a precios sorprendentes.

“Tenemos más de 20.000 marcas entre las cuales figuran Zara, Mario Hernández, Vélez, Studio F, Carolina Herrera, Michael Kors, BCBG, Stradivarius, Esprit, entre otras, con prendas o artículos que fueron utilizados una vez o unas pocas veces y se quedaron en el fondo del clóset”, afirmó Elisa Ferrer, socia y creadora de Closeando.

¿Quién compra?

Los consumidores que más están dispuestos a comprar ropa de segunda mano son mujeres, entre 18 y 65 años, con preferencia por la moda. 41% de las mujeres entre 18 y 25 años, es un grupo dispuesto a comprar estas prendas.

A la fecha Closeando ha rescatado más de 300 mil prendas de marcas de alto reconocimiento, que en lugar de ir a la basura, le está dando la oportunidad a la mujer colombiana de tener el clóset que siempre soñó, con ropa como nueva, aportando al mismo tiempo al cuidado del medio ambiente y a su bolsillo.

Colombiamoda 2023

Closeando tendrá un stand ubicado en el pabellón del Mercado de Moda Circular con Sistema Coca-Cola como aliado, donde estará con el contenedor de recolección de ropa, y donde también venderá prendas de segunda mano. Dicho contenedor, también estará disponible en las tres pasarelas del grupo Éxito en la feria.

La marca en su página web, ofrecerá las prendas show en un landingpage especial para la marca ModaÉxito y ColombiaModa.

Adicionalmente, los directivos de la compañía tendrán la oportunidad de participar en el conversatorio “Construyendo un futuro ético y sostenible en la moda: marcas y consumidores responsables”, junto a María Juliana Marín Villarreal – Asesora y consultora de Fashiomista, con quien hablarán sobre el uso de prendas de segunda mano. El conversatorio se llevará a cabo el miércoles 26 de julio, a las 5:00 pm.

