Jerónimo Martins es una empresa fundada en Portugal y dedicada a la distribución de productos de alimentación y manufactura de bienes de consumo perecederos. Su negocio más importante en Colombia son las Tiendas Ara, que compiten duro con D1 e Ísimo en el segmento del ‘hard discount’.

Hace dos meses, según Blu Radio, esa compañía envió una comunicación a las directivas de Corabastos expresando su interés por subarrendar seis bodegas dobles para abrir un punto de Bodega El Canasto, su formato mayorista que opera en Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bosconia, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cúcuta, Florencia, entre otras ciudades.

Esa solicitud desató el debate en la central mayorista porque en noviembre del año pasado se aprobó una modificación al reglamento interno que impide la entrada de cualquier gran superficie a Corabastos.

Sin embargo, entre las directivas hay quienes creen que esa decisión puede violar el régimen de libre competencia, precisó la emisora. Es decir, no hay un no rotundo para el arribo de Jerónimo Martins.

Los comerciantes de la central mayorista temen que el músculo financiero de la empresa portuguesa los termine sacando del mercado, indicó el citado medio radial.

“Ellos no van a tener con quién competir porque nosotros somos capitales de pymes que estamos en Corabastos y ellos son capitales internacionales inmensos, casi infinitos. No es justo que vengan esos ‘hard discount’ y esas grandes competencias a competir con pequeños capitales. No es justo que estos grandes tiburones vengan a comerse a estos pececitos tan poquitos”, dijo a la emisora, Carlos Andrés Celis, comerciante que heredó el negocio que arrancaron sus abuelos.