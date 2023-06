La marca de ropa francesa Chevignon cumple 30 años con licencia en Colombia y continúa posicionándose como la empresa número uno en participación del mercado denim (de jean).

El 2022 fue un año récord en ventas y, a pesar del entorno macroeconómico actual, 2023 sigue con la misma tendencia. Juan David Urquijo, quien desde hace un año es el gerente general de la compañía, le contó a Valora Analitik sobre los más recientes resultados de la empresa, los planes de expansión y el significado de la marca en el país.

“He tenido la oportunidad de hacer carrera en Chevignon, pues hace más de 13 años que estoy en la compañía. Inicié en el 2010, como director de tiendas, donde desarrollamos todo el modelo de retail porque para ese entonces la empresa era mucho más basada en negocios multimarcas”, dijo.

Más adelante, Urquijo tuvo la oportunidad de administrar la línea comercial del negocio como gerente comercial y desde hace ya un año lidera la marca de ropa en Colombia.

Chevignon es una empresa que se estableció en Colombia hace más de tres décadas, la cual atiende un segmento de 450 tiendas multimarca; y 72 tiendas en todo el país bajo dos modelos de negocio.

Tienda de Chevignon. Imagen: Valora Analitik. El primero y más concentrado tiene que ver con las tiendas propias, donde ya completan 38 locales en ciudades las principales ciudades de Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla y Cartagena.

Pero adicional a lo anterior, “tenemos un modelo de franquicias muy exitoso que empezamos a desarrollar desde hace más de 15 años donde cubrimos nuestras ciudades intermedias donde buscamos un franquiciado que conozca mucho más el mercado”, destacó el empresario.

Chevignon también cuenta con presencia en relevantes marketplaces como Falabella.com y actualmente tiene un negocio muy potente online, negocio que están aprovechando miles de marcas, que ya participa con más del 12 %, siendo uno de los segmentos de mayor crecimiento. Además, a nivel Latinoamérica, desde hace 10 años también está con tiendas propias y aliados en Ecuador y continúa haciendo algunos ‘pinitos’ en Panamá.

“Yo creo que cuando uno escribe una historia de 30 años definitivamente hay mucho que contar y nosotros hemos acompañado a muchas generaciones. Hoy podemos decir que hemos pasado de papás a hijos y de abuelos a papás y seguimos en ese camino. La marca representa la tradición, calidad y respeto”, aseguró el líder de Chevignon.

Así crea Chevignon en Colombia

A pesar de ser un nombre extranjero, la marca Chevignon en Colombia se caracteriza por contar con un importante sello local, pues el 90 % de lo que se produce se confecciona en el país.

Según explica el gerente general, para tener los mejores temas de calidad, el proceso de la compañía está basado en poner las mejores textileras del mundo al servicio suyo. “Entonces importamos las telas y producimos en Colombia. Y si bien tenemos 40 % de telas que compramos localmente, comprar acá no significa que no sean importadas”.

A lo largo de estos años el nombre de Chevignon se ha hecho reconocido por su especialización en jeans y todo lo que tiene que ver con el material denim del que se producen estos, y es que no por nada es la marca número uno en este segmento.

“Esta es una es una categoría que es muy competida y que no es fácil porque hay muchas marcas en Colombia que producen jeans. Sin embargo, nosotros tenemos una colocación superior al millón de unidades que nos convierte en los número uno en la categoría premium denim en Colombia, según datos de Euromonitor, con una participación del 7 %”, aclaró Urquijo.

Tienda de Chevignon. Imagen: Valora Analitik. Por el hecho de producir en el país, la marca de origen francésno se vio afectada este año por el establecimiento del arancel de 40 % a las confecciones importadas que impuso el Gobierno Nacional. Es decir, que solo paga un arancel de 10 % del producto que tienen, aproximadamente.

Pero el hecho de que las telas provengan de otros países no significa que Chevignon no apoye lo local, pues la marca emplea en el territorio a 450 personas de manera directa y se calcula que impacta cerca de 3.000 empleos indirectos.

“Dentro del esquema y las políticas que tenemos, nuestros empleados tienen que ser unos empleados felices, tenemos que trabajar bajos bajo unas normas y unas conductas que nos permitan desarrollarnos no solo en lo profesional, sino en lo personal y vinculamos mucho la familia”, precisó el gerente general.

Las cifras de Chevignon de 2023

El 2022 terminó siendo un año récord para Chevignon tras alcanzar un crecimiento de 40 % en las ventas, en comparación con 2021.

“Arrancamos 2023 con algunas precauciones porque entendíamos que veníamos de unos crecimientos muy grandes y que de alguna manera el mercado se podría corregir. Pero nos hemos encontrado un semestre muy bueno, seguimos con crecimientos interesantes y cerramos los primeros cuatro meses del año con una variación de 25 %, lo cual es muy positivo”.

Desde hace algún tiempo el consumo en Colombia se ha venido moderando y Urquijo manifiesta de que son conscientes que existe una canasta básica, que es la que la gente está demandando más y que hay unos productos ‘de lujo’ que suelen pasar a un segundo plano en necesidades.

“Es inminente que eso pase porque cuando todos los indicadores macroeconómicos de alguna forma golpean el bolsillo de nuestros consumidores. Si hay una inflación creciente, un dólar que sigue devaluado, tasas de interés altas y el costo del crédito es un cóctel que definitivamente hace que el consumo se tenga que bajar”, manifestó.

No obstante, es enfático en afirmar que aunque la empresa también ha sentido el golpe de todos esos elementos, no han trasladado esa diferencia al consumidor y los precios se han mantenido para ser competitivos, incluso por debajo de la competencia. “Somos una marca que no está compitiendo por precio, pero que si hace un esfuerzo muy grande para no transmitir esa inflación a nuestros consumidores”.

Contrario a esto, la compañía apuesta por el éxito de sus nuevas aperturas como la del centro comercial Unicentro en Bogotá, que había salido de allí en pandemia y que abrirá nuevamente a finales de junio.

“Es una tienda de 250 metros en el primer piso del establecimiento y confiamos en que se convertirá en una de las que estará en el top 3 de Colombia muy rápidamente”.

Para Urquijo estar el frente de Chevignon representa un reto muy grande “porque son 30 años de hacer las cosas bien, de hacer que las cosas pasen, de crear una marca que está hoy en todo el país y es muy reconocida, Simplemente lo que hay que hacer es que esta marca siga trascendiendo en el tiempo”, concluyó.