Mientras algunos calculan los costos para sus viajes a destinos como Europa, Natalia Durán relató cómo su hijo acabó en un caso engorroso en un vuelo con Avianca, en medio de un duro tema de su vida.

Video de Natalia Durán en pulla a Avianca por enredo con su hijo en viaje

La actriz acudió a una publicación desde su cuenta personal de Instagram para relatar la complicación que tuvo con la mencionada aerolínea, aunque no dio detalles específicos de lo sucedido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Natalia Duran (@nataduranv)

“Estoy agotada, estamos pasando por un luto supremamente doloroso. Nunca hago este tipo de videos pero me parece tenaz cómo funcionan ciertas cosas”, comenzó en su video.

A pesar de que no indicó hace cuánto vivió el hecho y las circunstancias de su situación personal, sí aclaró que fue un caso de “emergencia” lo que la motivó a comprar en Avianca.

“Usé un préstamo para poder traer a mi hijo de emergencia [desde Estados Unidos] para que alcanzara a llegar a despedirse”, explicó, sin dar datos puntuales. Eso abrió paso a su queja contra esa aerolínea.

Lee También

¿Qué dijo Natalia Durán sobre Avianca y política con menores de edad?

La actriz señaló que, a diferencia de Avianca, Delta, American Airlines, Latam y United Airlines incica que boletos para menores de 15 años que no estén acompañados no están disponibles, mientras que Kayak advierte que 12 y 16 años deben estar acompañados de un adulto

“Todas las aerolíneas tienen políticas para los niños y para garantizar su integridad y su dignidad. Incluso, inhabilitan la posibilidad de enviar a niños solos en esos países”, afirmó.

Eso abrió paso a su cuestionamiento contra Avianca, en un caso en el que criticó el proceder y sobre el que dio a entender que no recibió el apoyo esperado para un vuelo de su hijo.

“Se hace el loco, el de la vista gorda. No le importa. Deja que la gente compre primero y gaste su plata. Llamo a que me expliquen cómo se ejecuta la protección sobre niños y en el ‘call center’ me dice, sin ningún escrúpulo, que lo mande, que eso el niño pasa. O sea que [según ellos] si un niño chiquito está por ahí en migración no le dicen nada. Pero que ellos no se hacen responsables por lo que le pase al niño”, aseguró.

En medio de los problemas que vivieron miles de pasajeros, aunque no especificó si fue el caso de su hijo, Durán puso la lupa en el servicio que le ofrecieron en ese sentido.

“La política es al revés: primero, compran los familiares y, una vez pagado el tiquete lo que le pase a los niños, de malas. Y que si no me parece, a pesar de ser la única aerolínea que no cumple con esta regla ni con este aviso, me hacen el ‘favor’ de regresarme solo los impuestos. Que se quedan con la plata. O que le compre otro tiquete a alguien y ya para que lo acompañe, como si fuera tan fácil”, aseveró.

Precisamente, como parte de su queja contra esa empresa (en la que se sumó a muchas otras celebridades), puso el dedo en la llaga por la manera en la que se llevó el hecho

“Una vez más, Avianca, abusando de las personas con sus atropellos sistemáticos con unas políticas contra la gente que sostienen su empresa que somos los miles de civiles para los que estos transportes son vitales. En mi caso, era vital”, advirtió.

Durán, de hecho, hizo un llamado a la Superintendencia de Industria y Comercio por lo sucedido, al tiempo que invitó a otras personas a unirse para presentar un documento formal por ese tipo de casos.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.