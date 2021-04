green

Ancízar Gutiérrez, que hizo famosa su cadena de restaurantes Hot Pizza, principalmente en el Caribe colombiano, murió a causa del coronavirus, el viernes pasado, después de haberle dado la batalla a la enfermedad.

Por el luctuoso hecho, además de las seccionales de Fenalco en Atlántico y Bolívar, varias personas manifestaron su pesar. Esa agremiación envió a través de Twitter “un abrazo solidario” a la familia del reconocido empresario y a sus colaboradores.

Si bien Gutiérrez se ganó el reconocimiento en la Costa, era originario de Salamina (Caldas). Desde ese municipio del centro del país, llegó a Barranquilla en 1975, y en esa ciudad estableció primero un almacén de confecciones, le dijo hace poco al medio Opinión Caribe.

Pero seis años después se metió al mundo de la gastronomía y abrió en El Rodadero (Santa Marta) Hot Pizza, reseña La República. “En la década de los 70, por motivos de salud viajó a Bogotá y en sociedad con amigos abrió Jeno’s Pizza. Meses después, el empresario viajó a Santa Marta, donde abrió el restaurante que le daría más éxito”, agrega el diario económico.

Efectivamente, Gutiérrez recordó en una entrevista que le hizo Opinión Caribe a comienzos de este mes que aprendió a hacer pizza “de tanto estar metido” en la primera que hubo en Bogotá, Little Jhons Pizza.

“En esa época [década de los 70] me hice muy amigo de Hernando Soto Bernal. Él me llamó […] y me dijo que había comprado unos parqueaderos, y que quería montar unas pizzerías”, agregó ‘Don Ancízar’ a ese medio. “‘Esto no me ha funcionado y me dicen que usted es el único que me puede ayudar en el tema’, me dijo [Soto Bernal]. Él había comprado 3 locales donde lavaban carros y vendían hamburguesas, ubicados uno, en la esquina de la Santo Tomás, otro, en la 26 con 13 y otro, en la 77 con 15, en el Lago”.

Gutiérrez aceptó. “[…] Montamos la pizzería con chimeneas y los hornos hacia la calle, invitamos a nuestras amigas modelos. A los 2 meses de haber inaugurado, teníamos eso totalmente lleno y fue un éxito. Allí nació la marca Jeno´s Pizza”, agregó el empresario en sus declaraciones al medio costeño.

Contó que después abrió un local con su marca, Hot Pizza, que, precisó, creó sin tener conocimiento de la marca estadounidense Pizza Hut. “La verdad no conocía la marca Pizza Hut, no teníamos referencia de esa cadena en Colombia, ni siquiera existía en el país McDonalds y yo no había salido aún del país”, dijo.

Fenalco Bolívar lamenta el fallecimiento del señor Ancizar Gutierrez . A toda su familia y a sus colaboradores de El punto múltiple, un abrazo solidario. @FenalcoNacional @Fenalco_Atl — Fenalco Bolívar (@FenalcoBolivar) April 17, 2021

Lamentamos el fallecimiento del empresario Ancizar Gutiérrez, quien deja un legado imborrable en el sector gastronómico del Caribe. Solidaridad con su familia, amigos y colaboradores en este difícil momento 🙏🏻 pic.twitter.com/n909iUYcgo — Samir Radi (@samirradichemas) April 17, 2021