Según datos de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, en 2023 se impusieron un total de 1’554.950 comparendos por infracciones de tránsito en la ciudad.

Por su parte, de acuerdo con la Federación Colombiana de Municipios (Simit), la cantidad de comparendo que se impusieron en Colombia en 2023 fueron 5’123.455.

Las infracciones más comunes en Bogotá fueron:

No portar el SOAT

No portar la licencia de conducción

Transitar en contravía

No respetar la luz roja del semáforo

Conducir en estado de embriaguez

De igual manera, el valor de las multas de tránsito varía según la gravedad de la infracción. Las multas por las infracciones más comunes oscilan entre los 8 y los 30 salarios mínimos legales diarios vigentes.

¿En cuánto tiempo puede vencer una multa de tránsito?

las multas de tránsito prescriben en tres años contados a partir de la fecha en que se cometió la infracción. Esto significa que, si la autoridad de tránsito no inicia el cobro de la multa dentro de ese plazo, la multa queda sin efecto y no puede ser cobrada.

La prescripción de las multas de tránsito se encuentra regulada en el artículo 159 de la Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito Terrestre. Dicho artículo establece que “se prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho y se interrumpirá con la presentación de la demanda”.

Por lo tanto, para que una multa de tránsito prescriba, se deben cumplir los siguientes requisitos:

Que la infracción se haya cometido dentro de los tres años anteriores a la fecha de prescripción.

Que la autoridad de tránsito no haya iniciado el cobro de la multa dentro de los tres años anteriores a la fecha de prescripción.

Que no se haya presentado una demanda judicial contra la multa dentro de los tres años anteriores a la fecha de prescripción.

Si una multa de tránsito cumple con los requisitos mencionados, la autoridad de tránsito no podrá cobrarla. En caso de que se intente cobrar la multa, el propietario del vehículo puede alegar la prescripción y exigir que la multa sea declarada nula.

Es importante tener en cuenta que la prescripción de las multas de tránsito no afecta la responsabilidad del conductor por la infracción cometida; esto quiere decir que el conductor seguirá siendo responsable de la infracción, incluso si la multa prescribe.

Para verificar si una multa de tránsito ha prescrito, se puede consultar el estado de la multa en el sitio web de la autoridad de tránsito competente. También se puede consultar con un abogado especializado en derecho de tránsito.

¿Cómo consultar si tiene multas de tránsito?

Para consultar los comparendos de tránsito por internet, debes ingresar al portal web de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá. En la página principal, haz clic en el botón “Consulta y pagos de comparendos”.

A continuación, ingrese el número de documento de identidad o la placa del vehículo. Luego, haga clic en el botón “Consultar”.

El sistema le mostrará una lista de los comparendos que tiene pendientes de pago. En la lista, podrá ver la fecha en que se impuso el comparendo, la infracción cometida, el valor de la multa y el estado del comparendo.

En caso de vivir en otra ciudad, la Federación Colombiana de Municipios tiene disponible la página SIMIT donde puede consultar si tiene una multa de tránsito activa o acuerdos de pago.

