Los vainazos no se hicieron esperar y la empresa de telefonía se llenó de mensajes en los que reprochaban su mal servicio, ante la caída tanto de señal de voz como de Internet.

(Lea también: ‘Ranking’ del Internet fijo más rápido de Colombia; Bogotá no es la de mejor velocidad)

Los clientes no tuvieron piedad, y no bajaron de incompetentes a los empleados de la compañía, no solo ante las fallas, sino por la inicial falta de respuesta que exasperó a cientos.

De hecho, hubo quienes reprocharon a la firma porque, pese a la falla, sí está muy puntual para mandar el recibo y cobrar por un servicio que, según los clientes, es defectuoso.

Luego de un silencio prolongado en redes, la empresa sí contestó a sus usuarios y ofreció varias opciones para solucionar. Sin embargo, la red sigue caída.

Acá, las interacciones de la empresa:

Hola, buena tarde, permítenos revisar lo sucedido, escríbenos al interno por favor. Quedo a la espera ∗VO✨. — Movistar Colombia (@MovistarCo) January 25, 2023

(Lea también: Movistar es sancionada por engañar a usuarios con planes que vendía a menos de $ 100.000)

Hola, entendemos la necesidad de resolver la falla de tu servicio hogar en un menor tiempo, ahora en nuestro canal de WhatsApp puedes solicitar asistencia técnica de forma fácil, rápida y segura. Ingresa aquí: ➡️ https://t.co/m1x2xCopWY — Movistar Colombia (@MovistarCo) January 25, 2023

Lee También

Movistar responde a usuarios por caída de red

Pero las quejas contra la compañía han sido la constante durante este miércoles, y los trinos en contra llenaron Twitter, y en varias zonas del país.

Cundinamarca, Antioquia, Meta y la costa Atlántica se vieron afectados. Acá, varias de las reclamaciones:

Movistar cundinamarca caído . Alguien más con problemas ? #movistar — Vane Vi (@civavior) January 25, 2023

¿Alguien más teniendo problemas con los datos de Movistar? 🤯 — Laura (@LauraaCuellar) January 25, 2023

Alguno tiene Movistar como operador? Les está molestando la red de datos móviles o solo es a mí? — Daniel Bolainas (@DannPowells) January 25, 2023

Movistar se cayó en el momento que más lo necesito — Mayra🇨🇴🫧 (@May_aFD) January 25, 2023

La compañía optó por responder de manera privada, y así lo evidenciaron varios de sus clientes, que mostraron el mensaje que les llegó. Allí, Movistar se disculpa, dice que está trabajando y pide comprensión.