Los precios de varios alimentos están disparados por la inflación y por los bloqueos y situación que se vive en las carreteras del país. La papa, alimento de la canasta básica, no ha sido inmune a los aumentos de precio y hoy, los colombianos buscan en dónde mercar, sin que esto les cueste más.

Pues el ‘youtuber’ Thomas Rodríguez decidió comparar tres fuentes de distribución de papa, para entender cuánto puede costar en tres plataformas diferentes.

Para este caso comparó comprar a campesinos , que sacan sus cosechas y las venden en las carreteras; en una central de Abastos y en Carulla. Lo que encontró fue curioso y le contamos que, en definitiva, si su idea es comprar en un supermercado de cadena, está perdiendo cerca de 20.000 por cada cinco kilos.

El youtuber encontró un camión que comercializa la papa en bultos, pero también arrobas. Sus precios son:

BULTO de 4 arrobas de papa gruesa: $ 120.000.

BULTO de 4 arrobas de papa pareja (pequeña): $ 80.000.

Kilo de papa grande: $ 2.400.

BULTO de 4 arrobas de papa gruesa: $ 130.000.

BULTO de 4 arrobas de papa pareja (pequeña): $75.000.

Kilo de papa grande: $ 2600.

Este caso es particular porque no venden bultos, sino papa al detal. En Carulla, por la presentación, que viene lavada, en malla y de manera asequible para un hogar, que no se encarte con un bulto, venden solo 5 kilos, como máximo.

Esto haría que los precios fueran los siguientes:

BULTO de 4 arrobas de papa gruesa: $ 340.000.

Kilo de papa grande: $ 6800.

Esto triplica el valor del tubérculo, con respecto a las opciones anteriores, aclarando que Carulla es un supermercado de cadena con una clientela objetiva de estratos altos y que comercializa al detal, lo que le impide competir con precios al por mayor que ofrecen las opciones populares.

También, vale aclarar que Thomas no compara precios con tiendas de barrio o con supermercados diferentes, para entender si la brecha de precios es tan alta entre superficies similares.

Lo que sí es una realidad es que consumir papa y comprarla al por mayor, adquiriendola a campesinos o a grandes superficies de abasto, podría ahorrarle hasta $ 220.000 pesos.