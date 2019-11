green

Hay tres mitos que pesan sobre la generación de los ‘millennials’. El más fuerte es que ellos, los jóvenes que hoy están entre los 16 y 36 años, no quieren trabajar.

De acuerdo con investigaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 41 % de los jóvenes entrevistados se dedica únicamente a estudiar o formarse para el empleo; el 21 % solo trabaja y el 17 % realiza ambas actividades. El 21 % restante no estudia ni trabaja.

“Estas cifras evidencian que, en su mayoría, los ‘millennials’ se encuentran realizando actividades laborales o preparándose para hacerlo. No es que no quieran trabajar. Lo quieren, lo desean y lo harán, pero con grandes diferencias y expectativas frente a las generaciones anteriores”, opina Ramiro Luz, Líder de Negocios Corporativos de LinkedIn en Hispanoamérica.

Para Felipe Cuadra, coundador de Rankmi, una ‘startup’ especializada en gestión humana, existen otras dos grandes creencias equivocadas. Por un lado, que los jóvenes no se encuentran preparados para el mercado laboral y que por ello no vale la pena contratarlos, y que además no tienen aspiraciones de crecimiento.

“Hoy son cada vez más las empresas que buscan profesionales destacados respecto de sus habilidades tecnológicas y socioemocionales, pues son estas las que permitirán asegurar el empleo en la era de la automatización. Y en este punto, los ‘millennials’ superan a cualquier generación”, puntualizó Paola Castaño, directora de ventas de Copa Airlines.

Castaño añadió que este segmento de la población es muy importante en el mercado laboral: “Los ‘millenials’ no solo son un mercado de alto potencial. Son una generación con mucho qué aportar a la industria aérea y turística. Hacerlos parte de los equipos de trabajo acelera la innovación en nuestro sector”, dijo.

