Después de que se surtiera el proceso democrático que terminó con la elección de Myriam Luz Triana como nueva presidenta de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CGT), en remplazo de Percy Oyola, afín al Gobierno de Gustavo Petro, las relaciones entre esa importante asociación de trabajadores (para muchos la más grande del país) y el Ejecutivo se enrarecieron.

Claro que, a la luz de la política, se puede entender la actitud del Gobierno, comoquiera que la CGT se declaró en independencia y se volvió crítica de las reformas laboral y pensional, y quiere también opinar sobre la de la salud, todas iniciativas que antes aplaudía con mucho entusiasmo Oyola. Pero el trato igualitario es una de las promesas del Gobierno, que debe aterrizar la propia ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez.

Incluso después de su elección, la llegada de Triana a la presidencia de la CGT no fue fácil. Esa central obrera tuvo que interponer una tutela para que el Ministerio de Trabajo certificara la nueva junta directiva de la CGT, que, a diferencia del anterior presiente, destacó que debe mantener su independencia de cualquier gobierno de turno y velar fundamentalmente por los intereses de los trabajadores.

Pese a que la CGT informó al Ministerio de Trabajo de la designación de Triana como nueva presidenta de esa central obrera desde el 15 de abril, el ministerio siguió trabajando con Oyola. Y, según lo expuesto por Triana, parece que la distancia se mantendrá o hasta podría ampliarse.

Desde que llegó a la presidencia de la CGT, Triana ha tratado de comunicarse con la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, pero no la funcionaria no responde las llamadas ni los mensajes por redes sociales. “La verdad es que no contesta. Yo tengo el número telefónico de ella, le envío [mensajes por] WhatsApp, y no responde”, dijo Triana en Caracol Radio.

“Recién empezó el conflicto [dentro de la CGT] en abril, le entregué un documento en las manos porque ella [la ministra Ramírez] ingresaba a una reunión. Quedó de que lo iba a mirar y que respondía, y no respondió ninguna comunicación. Ahí sí como dicen: los [mensajes de] WhatsApp los deja vistos”, lamentó la líder sindical en la emisora.

“Sí me gustaría poder dialogar con ella y saber cuál es el inconveniente, porque lo que yo menos pensé ni me imaginé en mi vida, era que una exsindicalista ministra de Trabajo tuviera una actitud como la que ha tenido conmigo”, añadió Triana en el mismo medio.

Triana cree que esa actitud puede ser por el conflicto en la CGT y que terminó con ella en la presidencia, derrotando a Oyola, afín al Gobierno de Gustavo Petro. “He planteado públicamente de que para la CGT lo fundamental es el respeto a nuestros estatutos, que contemplan la autonomía, la independencia, la pluralidad, y así hemos trabajado en la CGT por más de 52 años”, recordó la sindicalista en el mismo medio.

Sobre el apoyo a las reformas pensional y laboral, dijo: “Hemos propuesto que se nos invite a la mesa de concertación para plantear las situaciones que tenemos frente a la reforma laboral y así mismo en las otras reformas, la pensional y la de la salud”.

Para Triana, ha resultado “más fácil ir al Congreso de la República y dialogar con diferentes congresistas. Puede que no compartan todo lo que decimos, pero por lo menos nos escuchan, y eso es lo que realmente sorprende de la señora ministra”.