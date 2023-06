A la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, se le extrañó en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes este martes, cuando se hundió la reforma laboral.

La alta funcionaria ha dado duras batallas en el Congreso, la semana pasada logró la aprobación en primer debate de la reforma pensional, que, aunque polémica por las dudas que hay alrededor de su viabilidad fiscal, fue aprobada en la Comisión Séptima del Senado.

También estuvo muy activa durante las discusiones en la Cámara para darle forma a la ponencia de la reforma laboral, que era el cumplimiento de la promesa de campaña del presidente Gustavo Petro, pues devolvería parte de las horas extras nocturnas que los trabajadores habían perdido en el pasado.

El hundimienho de la reforma laboral es muy grave. Demuestra que la voluntad de paz y de pacto social no existe en el poder económico. Dueños del capital y de los medios lograron cooptar el Congreso en contra de la dignidad del pueblo trabajador. Creen que las ganancias salen de… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 20, 2023

Congresistas y dirigentes gremiales la destacan como una ministra locuaz, que llega a consensos y que no se da por vencida fácilmente. Por eso, en el Capitolio se dice que si la ministra hubiera estado en el recinto, tal vez, habría logrado componer el quórum, pero eso no se sabrá. Lo cierto es que sí sorprendió no verla en el Congreso cuando la reforma se hundía.

¿La explicación? La ministra Ramírez está por fuera del país en el “Encuentro de Ministras de Trabajo: Hacia una Internacional Laborista Iberoamericana”, que se realiza en Madrid (España) y que terminará mañana. Su comisión en el exterior fue aprobada en el Decreto 0956 del 16 de junio de 2023.

En su reemplazo quedó Iván Jaramillo Jassir, viceministro de empleo y pensiones, quien capoteó el debate para el que finalmente no hubo quórum y que terminó por un hundir la reforma.

La que sí estuvo muy activa durante la sesión fue la coordinadora ponente y principal abanderada del proyecto en el Congreso, María Fernanda Carrascal, quien previamente sostuvo varias reuniones con el sector empresarial para escuchar algunas preocupaciones, especialmente relacionadas con el aumento de costos laborales.

“La reforma laboral no se hunde con votos o con argumentos, se hunde por tiempos, por operación tortuga y por uso indebido de recusaciones para minar y dilatar el debate. Hoy terminan las sesiones ordinarias y se vence el término”, aseguró tras el hundimiento.

Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro lamentó el hundimiento del proyecto y culpó de ello a los empresarios, a quienes llamó “los dueños del capital”.

“El hundimiento de la reforma laboral es muy grave. Demuestra que la voluntad de paz y de pacto social no existe en el poder económico. Dueños del capital y de los medios lograron cooptar el Congreso en contra de la dignidad del pueblo trabajador”, dijo el mandatario en su cuenta de Twitter, y agregó: “creen que las ganancias salen de la esclavitud, las largas jornadas y la completa inestabilidad laboral. El gobierno del cambio no abandonará los intereses de la trabajadora y el trabajador”.

Quienes sí celebraron fueron los gremialistas. Bruce Mac Master, presidente de la Andi, señaló que el trámite de la reforma laboral es la muestra de que estas reformas, en estos temas, deben hacerse pensando en los trabajadores, en sus familias, en los desempleados, en las personas que trabajan en la informalidad, en las pymes y las mipymes y en los emprendedores.

Precisamente una de las críticas más fuertes que ha tenido la reforma laboral tiene que ver con que no ataca la informalidad e incluso podría aumentar el desempleo. De hecho, el Banco de la República estimó que con dicha reforma podían perderse 450.000 empleos formales.

En la misma línea, Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), indicó que el hundimiento de la reforma laboral es la oportunidad democrática e histórica para construir un nuevo proyecto, concertado de verdad, entre todas las fuerzas vivas del país, focalizado en la generación de nuevos puestos de trabajo y que promueva la formalización.

De momento, congresistas del Pacto Histórico le confirmaron a este diario que el 20 de julio volverán a radicar el proyecto de reforma laboral, para darle otro año al trámite legislativo.