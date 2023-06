Con la llegada de la mitad de año, junio es un buen periodo para conocer cuáles son las mejores cuentas de ahorro en Colombia y las que ofrecen mayor rentabilidad, aprovechando el impulso de las tasas de interés que subieron con fuerza desde 2022.

Por ello, Valora Analitik reúne el top de las mejores cuentas de ahorro en Colombia el cual tiene entidades tradicionales como el Banco Popular, Bancoomeva o Banco Falabella y otras más digitales como Finandina, Pibank, Lulo Bank o RappiPay que han incursionado con nuevos productos.

Cuenta para ahorrar Banco Popular

Esta cuenta del Banco Popular ofrece liquidación y abono de intereses diariamente y rentabilidades muy atractivas que se pueden elevar hasta un 13,55 % efectivo anual con montos de $ 1.000 millones, pero también ofrece tasas superiores a la media desde $ 5 millones. Desde $ 10 millones ofrece rendimientos del 12,95 % y de esta manera son sus rangos:

No obstante, también recalca que no hay cobro de cuota de administración sino se realizan retiros en el mes (de realizar retiros se cobrará una cuota de $ 13.800+IVA). No incluye transferencias digitales entre cuentas del Grupo Aval.

Además, se puede separar el ahorro hasta en cinco bolsillos para organizar el dinero y ofrece descuentos en más de 200 comercios para compras con la tarjeta débito.

Cuenta de ahorro puro Finandina

Esta cuenta de ahorros de Finandina resalta por recibir una tasa de interés hasta IBR – Indicador Bancario de Referencia que tiene actualmente una tasa nominal del 12,320 % hasta $2.000 millones, haciéndola muy atractiva en el mercado.

La cuenta de ahorro puro de Finandina tampoco tiene cuota de manejo ni gastos administrativos y los intereses se abonan al final del mes a la cuenta. De esta manera, su rendimiento al igual que el Banco Popular se equiparan con tasas similares a un CDT.

Cuenta de ahorro Súper Tasa Bancoomeva

La Cuenta de Ahorros Súper Tasa destaca por permitir obtener una rentabilidad superior a la media en Colombia y la disponibilidad inmediata de los recursos como la de una cuenta de ahorro tradicional. La Super Tasa de Bancoomeva ofrece rentabilidades de hasta el 8,50 %, bajo las siguientes condiciones:

Entre sus principales beneficios, además de la rentabilidad está una apertura desde $ 0, sin saldo mínimo en cuenta y disponible para personas naturales, aunque no tiene asignación de tarjeta débito o talonario de ahorro.

Cuenta PAC Banco Falabella

Esta cuenta de ahorros de Banco Falabella brinda intereses diariamente, por lo que entre más ahorre, mejor será la rentabilidad. A su vez, no tiene cuota de manejo, pero tampoco tiene una tarjeta débito asociada.

La Cuenta PAC cuenta con tasas de hasta el 12 % efectiva anual para montos superiores a $ 1.000 millones, pero también rentabilidades atractivas para montos más moderados, de la siguiente manera:

Tampoco se necesita un depósito inicial para abrir la cuenta.

Cuenta Pibank

El Banco Pichincha sorprendió el año pasado con el lanzamiento de su producto Pibank en Colombia que ofrece el 10 % efectivo anual desde el primer peso ahorrado.

A su vez, deja el dinero siempre disponible en cuenta, sin comisiones ni cuota de manejo y da el 4×1000 de todo el dinero que entra en la Cuenta Pibank.

No obstante, no permite pagos por PSE ni ofrece una tarjeta débito al igual que otras cuentas de ahorro de alta rentabilidad en Colombia.

Lulo Cuenta de Lulo Bank

Esta es una cuenta de ahorros con $0 costos de manejo en transferencias, cuota de manejo y retiros en la Red Verde Servibanca.

La Lulo Cuenta da rendimientos de 8 % efectivo anual y dispone de una tarjeta débito que devuelve el 0,5 % de cashback en todas las compras.

Además, devuelve el 4×1000 por los movimientos mensuales hasta por $ 2.500.000.

RappiCuenta de RappiPay

La RappiCuenta fue una de las más recientes que se sumó al tren de las altas rentabilidades en Colombia y brinda un rendimiento del 7 % efectivo anual.

Tampoco tiene cuota de manejo, no cobra por transferencias a otros bancos en Colombia. Por otro lado, si la RappiCuenta es depósito de bajo monto, tiene topes transaccionales de $ 8.900.000, está exenta del 4×1000 hasta por $ 2.756.780.

Si la RappiCuenta es cuenta de ahorros, no tiene topes transaccionales y puede marcarla como exenta del 4×1000 hasta por $ 14.844.200.