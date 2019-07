El exministro de Hacienda advirtió en Blu Radio que la estrategia de esas publicaciones busca estafar a la gente y no tiene que ver con ninguna legalidad para invertir, a pesar de que las criptomonedas sean autorizadas en Colombia.

Por ello, Cárdenas les recomendó a los colombianos que no inviertan dinero en ese tipo de monedas virtuales porque, según él, existe un alto riesgo de fracaso y comparó ese negocio con una pirámide.

Ese tipo de publicidad falsa ronda en el país desde las últimas semanas y el exfuncionario la catalogó como una ‘Fake News’.

Redes sociales inundadas de publicidad fraudulenta donde utilizan mi nombre para promocionar inversiones en #Crypto #criptomoneda

Social media are full of #FakeNews using my name to promote #cryptocurrency #bitcoin.

Totally false!

— Mauricio Cárdenas S. (@MauricioCard) July 9, 2019