En medio de la crisis económica por cuenta de la pandemia, y la necesidad de las empresas por retomar labores para no ir a la quiebra, el empresario se le fue por un lado al presentador de Noticias Caracol sobre si sería prudente contemplar una flexibilización laboral o de horarios en estos momentos, y destacó que más bien el país debe concentrarse en ser más competitivo, teniendo en cuenta que tiene más de 50 tratados de libre comercio.

“En China los impuestos son del 25 %, en Estados Unidos los bajaron al 21 % y los colombianos pagamos un 60 % o 70 en % impuestos. Esto no lo estamos pagando los empresarios, esto lo paga el producto, por eso es que nuestro producto no es competitivo con el que viene de afuera. Tenemos que pensar globalmente para poder ser eficientes y competitivos, o si no seguimos y se nos acaba la industria en el país”, respondió el empresario a la pregunta de Alvira.

Sobre las medidas que está tomando el Gobierno para mitigar el impacto de la crisis sobre las empresas, Hernández destacó en el noticiero que se tiene que dejar de pensar en ayudar solo a las medianas y pequeñas compañías, ya que todas tienen necesidades en estos momentos.

“La segunda cuota del impuesto la pasaron para el mes de diciembre, pero solo para las pequeñas y medianas empresas. Como ustedes ven, lo que yo tengo es un pequeño taller, pero estoy calificado como gran empresa, entonces es una ayuda que hay que darles a todos”, añadió el empresario en el informativo.

Hernández mencionó en el noticiero que para reactivar la economía colombiana en favor de todos, el Gobierno debería sacar créditos con la banca multilateral. “Si no hay ventas, no hay impuestos, si no hay impuestos, el Gobierno no tiene plata y nos acabamos de quebrar. Con esto que está pasando ahorita está incrementando más la pobreza y va a ser muy difícil a futuro”.