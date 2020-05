Al ver que en el programa estaban dándoles esta ayuda a los primeros que llamaran a un número que anunció el presentador Iván Lalinde, el pequeño de Duitama, Boyacá, marcó insistentemente para ver si le contestaban, sin percatarse de que el teléfono que había escrito no era el mismo y que por accidente terminaría hablando con Juan Fraile, periodista de Caracol Radio.

“Un niño que llamó más de 30 veces, se llama Santiago Carmona, como no tenía idea de qué estaba pasando, no le contesté el celular y él me empezó a enviar audios”, destacó Fraile en la emisora, y añadió que en las notas de voz el pequeño le expresó su preocupación por haberse equivocado de número, ya que su familia necesitaba urgentemente el dinero, “sentí emoción y tristeza al ver que estaba equivocado”, dijo Santiago.