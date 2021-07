Hernández hizo referencia a la respuesta que recibió por parte de López, quien disminuyó la gravedad de la problemática expuesta por el empresario y hasta lanzó un comentario clasista.

A pesar del tono exacerbado de López, el empresario mantuvo su compostura y se refirió una vez más al tema, en diálogo con La FM.

“Yo no entiendo Bogotá, siendo el 25 % del PIB del país, con toda la plata, lo que falta es gerencia. A los políticos nadie les pidió que se subieran. Como cualquier gerente, los políticos tienen que invertir bien los recursos en todas las áreas. Si no hay plata, hay que ver cómo se generan ingresos para tener las cosas que se necesitan”, manifestó Hernández, en esa emisora.

Sobre la respuesta de López, que después ella misma borró de Twitter, el empresario dijo que no es algo esperable por parte de un político que está constantemente bajo el escrutinio público.

“Uno no puede ser impulsivo, tiene que trabajar con la comunidad. Ella [López] lo prometió y decía que Peñalosa supuestamente no lo hacía, pero hay que ver los resultados. Usted anda por la autopista norte y eso es vuelto nada. Tenemos que pensar en la comunidad, esto no puede ser”, añadió Hernández.

Al ser preguntado acerca de alguna aspiración política por su cuenta, Hernández fue claro y dijo que no se siente preparado para lanzarse a la política, ya sea en la Alcaldía de Bogotá o en otro cargo.

“Yo no estoy preparado y ya soy mayor para esto, pero sí es una obligación de los colombianos exigirles a los alcaldes y a todos los empleados públicos. No podemos seguir construyendo pobreza. Nadie habla de cómo subir el PIB per cápita en el país, tienen que ponerse metas como hacen en los países asiáticos”, aseguró el empresario.

