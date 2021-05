green

Han sido varios los reparos que en el último mes ha expresado Mario Hernández contra el paro nacional y, en una de sus últimas publicaciones en Twitter, el empresario arremetió contra algunos de los líderes de las movilizaciones: los presidentes de Fecode y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Hernández compartió una imagen en la que se hace referencia a los supuestos sueldos de los líderes sindicales. Sin embargo, la información que divulgó el empresario no está plenamente verificada y su contrastación no es sencilla, ya que públicamente no se conoce cuánto ganan los presidentes de esos dos organismos.

De acuerdo con la publicación de Hernández, el presidente de Fecode percibiría más de 36 millones de pesos mensuales, mientras que el salario del líder de la CUT se acercaría a los 33 millones de pesos.

En el ‘post’ replicado por el empresario también se critica a los líderes sindicales porque, supuestamente, tienen “esquema de seguridad que incluye tres camionetas blindadas, siete escoltas permanentes, celular pago, pasajes pagos en avión por el sindicato”.

Hernández está en Miami y en los últimos días se ha mostrado sorprendido por la cantidad de personas que ha visto que viajaron a esa ciudad para vacunarse. De igual manera, este domingo destacó la marcha del silencio que se llevó a cabo en Bogotá.

Esta fue la publicación que hizo el empresario contra los presidentes de Fecode y la CUT: