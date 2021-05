green

Linio es una de las plataforma de comercio electrónico por la que muchos compradores en Colombia adquieren productos. Algunos de estos son hechos aquí en el país, mientras que otros los importan.

En entrevista con Forbes, la compañía confirmó que en una de sus bodegas tiene más de dos mil productos que ya no tienen dueño y que ahora serán donados a dos fundaciones que los recibirán para darles un nuevo uso.

Angela María Gutiérrez, Gerente Marketplace Internacional Linio, le contó a ese medio de comunicación que estos artículos son de aquellas personas que se los compraron a compañías extranjeras y fueron devueltos, aunque la organización no pudo volverlos a enviar fuera del país.

Según dicen, el impacto ambiental y los costos de operación para exportar esta mercancía es muy alto, razón por la que a ellos se les complica mucho más reenviar los productos cuando los compradores los rechazan o los regresan.

Algunos de estos artículos llegan de Estados Unidos, Asia y Europa, pero el proceso de embalaje y reenvío dejan una huella de carbono al que ellos no desean contribuir. No obstante, que no reexporten estos productos no tiene ningún valor adicional al consumidor y este tampoco pierde sus derechos de devolución.

Como todo lo que no han podido devolver está en una bodega, Linio decidió donar más de dos mil productos a La Corporación Minuto de Dios y La Fundación Puntos Verdes en alianza con LITO SAS.

A la primera organización enviarán más de 2.000 artículos (ropa y otros hechos con textiles) que se van a redistribuir en Bogotá, Soacha, Cali, Pasto, Medellín, Cúcuta, Barranquilla y Cartagena, donde ellos tienen roperos para darle una segunda oportunidad a estas prendas que fueron desechadas por los compradores. Por su parte, Lito SAS recibió cerca de 1.300 kilos de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que serán enviados para reciclaje para que no caigan en residuos sanitarios y creen más basura.

Cabe aclarar que los artículos comprados a empresas colombianas o con presencia en el territorio nacional sí son devueltos a los vendedores, así que lo que será donado solamente hace parte de las compras internacionales.