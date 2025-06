Aunque aún faltan las firmas de los presidentes de la Cámara de Representantes y del Senado para que sea aprobada la reforma laboral, según lo que dijo el presidente, las reacciones no se han hecho esperar. Entre las muchas voces apareció la del empresario Mario Hernández, que en una reciente entrevista con Noticias RCN fue sincero.

Como lo ha manifestado en múltiples oportunidades, Mario Hernández aseguró que la consecuencia de esta reforma laboral es que el precio de muchos productos van a subir

“(…) Uno se acomoda a la reforma laboral. Hay que cumplirla. Pero eso todo lo paga el producto. Lo que va a ser es encarecerse y la gente va a estar cada vez más pobre todos los días. Todo eso lo va a pagar el producto entonces las alzas van a ser muy fuertes porque eso puede afectar un 15, 20 o 30 % los costos”, aseguró.

(Vea también: ¿Desde cuándo su empresa pagará recargos nocturnos desde las 7 p. m.?)

Lee También

Pero no todos los empresarios o cabezas de empresa piensan igual que él. Carlos Enrique Cavelier, presidente de Alquería, prefiere ver el vaso (puede ser de leche) medio lleno y valoró otros artículos de la reforma que pueden traerle consecuencias positivas a las personas.

“Hay una cosa que sí me gusta mucho: los aprendices. Eso va a ser fundamental porque hay mucha gente que dice que a los hijos no los aceptan en ninguna parte porque no han tenido una oportunidad de trabajo. Cuando tienen 2 o 3 años de aprendizaje, de entendimiento de una empresa como aprendiz, de pasante, ya la cosa cambia. Hay que buscar esos espacios para que la gente aprenda”, dijo el presidente de Alquería.

Seguramente son muchos los cambios que vendrán para los empresarios por cuenta de esta reforma laboral. Algunos serán paulatinamente y otros con efecto inmediato, sin embargo, la aprobación de cada uno de estos artículos se dio en el Congreso y, contrario a lo que ha pasado con otras propuestas del Gobierno, sí tuvo el respectivo debate, así que cuenta con las garantías necesarias.

Lee También

Por qué pueden subir los costos de los productos, como dice Mario Hernández, por la reforma laboral

Hay varios factores por los que muchos empresarios, así como lo mencionó el bumangués que escribió el libro ‘La pulga arrecha’, aseguran que van a subir los costos de sus empresas. Algunos de los más evidentes en la reforma laboral son:

La jornada nocturna ahora comienza a las 7 p.m. (antes era a las 9), con un recargo del 35 % por hora extra.

El pago por trabajo en domingos o festivos aumenta gradualmente: 80 % en julio de 2025, 90 % en julio de 2026 y 100 % en julio de 2027.

Los aprendices pasarán a tener contrato laboral con prestaciones completas, pasando del 50 % al 75 % del salario mínimo en etapa lectiva y del 75 % al 100 % en etapa práctica.

Para las pymes, esto representa un aumento de hasta 3 nóminas adicionales al año.

Los contratos a término fijo estarán limitados a 4 años, luego deberán transformarse en indefinidos, lo que implica más seguridad social y prestaciones permanentes.

(Vea también: Casi 500.000 empleados podrían perder su trabajo, dicen gremios sobre la reforma laboral)

Estos cambios implican que a mayor costo laboral, menor margen de ganancia. Dada esta situación, para mantener rentabilidad, las empresas ajustan precios al alza.

Hay un hecho que fue debatido en el Congreso y es que sectores con trabajo nocturno y festivo (como comercio, turismo, bares) tuvieran algún régimen especial, pero esto no se llevó a cabo, razón por la que tendrán incrementos especialmente fuertes por los recargos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.