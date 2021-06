green

Mario Hernández había compartido un trino según el cual los presidentes de Fecode y la CUT supuestamente devengaban multimillonarios salarios.

Aunque ya se desmintió la información que contenía ese trino, después de que ambos sindicatos se quejaran por divulgar información errónea.

No obstante, el empresario santandereano no rectificó, y en diálogo con El Tiempo dijo por qué la reenvió: “Me pareció interesante que el país conociera esto“, señaló.

En cambio, volvió a retar a los líderes sindicales: “No sé por qué tanto problema y tan bravos los dirigentes sindicales”, comentó, y dijo que desmentirlo es fácil: “Muestren las declaraciones de renta y miremos cuántos impuestos pagan“.

Luego comparó a los sindicalistas con los políticos: “Todos se pagan grandes sueldos y sus afiliados qué. Lo mismo que los padres de la patria; esos salarios que tienen y fuera de eso les pagan como gastos de representación para no pagar impuestos. ¿Es el ejemplo que le estamos dando el pueblo?“, reprochó.

“Todos los empresarios mostramos las declaraciones de renta, somos transparentes , pagamos impuestos. ¿A qué le teme si uno hace las cosas bien? ¡Que nos muestren! Y qué bueno poder demostrarlo”, agregó.

Hernández también se quejó de que no fue el único que replicó esa información: “Me llegaron varios, pero a ellos no les dijeron nada. Yo lo saqué y se volvió el escándalo. La única manera en que me llamen es cuando la embarro”, lamentó.

Por último, también cuestionó que los sindicalistas fueran los apropiados para representar las demandas del paro nacional: “Siempre estamos cuestionando a los empresarios, al Gobierno, pero cuestionemos también qué han hecho los sindicatos“.