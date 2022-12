La noche del pasado 7 de diciembre se conoció una mala noticia para Valledupar y la región norte de Colombia: la Aéronatica Civil aprobó la solicitud de Latam Colombia para suspender su ruta Bogotá-Valledupar-Bogotá.

Según informó el medio especializado La Agencia de Viajes, mediante correo electrónico, el pasado 30 de noviembre, la aerolínea solicitó la suspensión de la ruta a partir del 16 de enero de 2023.

Sin duda, este es un duro golpe para la economía y la competitividad de la ciudad. Y es que uno de los principales males de la capital del departamento ha sido la falta de conectividad con los grandes centros industriales, lo que ha dificultado la explotación de sectores como el turismo o el intercambio de productos.

Aunque en el 2020 se acogió a la ley de quiebra de Estados Unidos, esta decisión no tendría que ver con las finanzas generales, sino con una reestructuración en la región, pues según han informado varios medios, durante el tercer trimestre, “Latam recaudó el doble que en el mismo periodo de 2021, alcanzando una cifra de US $ 2.587 millones. De hecho, este nivel es similar a un año normal, pues la aerolínea en estos meses en 2019 anotó US $ 2.665 millones”.