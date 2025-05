Un nuevo escándalo sacude al mundo de las inversiones tecnológicas tras la reciente acusación de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) en contra de Unicoin, Inc. La compañía, reconocida por su promoción como una “criptomoneda de próxima generación” y con influyentes figuras de embajadores, como el piloto colombiano Juan Pablo Montoya, enfrenta ahora graves cargos por fraude y funcionamiento bajo un esquema piramidal.

(Vea también: Así funciona la criptomoneda que habría desatado millonaria estafa y que promocionó Milei)

En junio de 2022, Montoya fue anunciado como “embajador global” de Unicoin, asegurando que la diferencia con las criptomonedas tradicionales era la transparencia sobre sus fundadores. Su imagen y declaraciones fueron ampliamente utilizadas por la empresa para producir confianza entre potenciales inversionistas.

Welcome to the team @jpmontoya! 👏

Are you in the know? The Triple Crown racing champion Juan Pablo Montoya joins the ranks as a #Unicorn Hunter and #Unicoin Ambassador!

I’m so thrilled to have you on our track! 🏎️#formula1 #grandprix #nascar #indy #colombiatierradeatletas pic.twitter.com/j9y3qLzOQK

— Silvina Moschini (@Miss_Internet) June 30, 2022