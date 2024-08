Por: DIARIO DEL PEREIRA

El Diario es un medio que brinda la más completa información de lo que pasa en Risaralda y su capital Pereira, así como en Colombia y el mundo. Visitar sitio

En un preocupante caso de estafa, Karen Tatiana, una joven usuaria de la red social TikTok, denunció públicamente haber sido víctima de un sofisticado fraude financiero.

(Lea también: Problema (serio) que tendrían personas que sacan plata de cajeros automáticos en Colombia)

A través de un video en su cuenta, Karen alertó a sus seguidores y a la comunidad en general sobre una nueva modalidad de estafa que podría afectar a cualquier persona.

Según relató la joven, todo comenzó cuando recibió un mensaje en su celular informándole que un monto de dinero había sido consignado a su cuenta de Nequi. «Me escribieron de otro número. Me dicen que te consignamos tanta plata y yo pedí el comprobante», explicó Karen en su video.

Sin embargo, al revisar el recibo, notó que faltaban datos cruciales, como la información del banco y los detalles del remitente, lo cual le pareció sospechoso.

Ante esta situación, Karen decidió contactar a Nequi para verificar la transacción y le recomendaron no devolver el dinero de inmediato. «Me dijeron que no. Que tenga la plata ahí y el proceso debe hacerlo directamente la persona llamando a Nequi y, ahí, nosotros le decimos que la devuelva, pues que acepte la devolución», agregó.

Insistencias y amenazas

La situación tomó un giro inesperado cuando los presuntos estafadores comenzaron a presionarla para que devolviera el dinero rápidamente. «Se empezaron a regar, me trataron superfeo. Yo pensé: ‘una persona correcta no hace ese tipo de cosas’», subrayó Karen.

A pesar de que les indicó que debían seguir los pasos establecidos por la aplicación para la devolución, los estafadores reaccionaron agresivamente, insultándola y acusándola de ser una «ladrona». Además, la amenazaron con que tenían información personal importante, como su cédula y número de expedición. «Me dijeron que me iba a arrepentir», señaló.

La revelación de la estafa

Dos meses después de este desconcertante episodio, Karen descubrió la verdadera magnitud de la estafa. Recibió una notificación de RapiCredit informándole que estaba en mora por un crédito que, supuestamente, había solicitado.

«Me llegó una notificación de RapiCredit, que yo estaba en mora de un crédito que había sacado supuestamente. Debía el doble de la plata que me había llegado», dijo Karen. Fue entonces cuando entendió que los estafadores habían utilizado su información personal para solicitar un crédito a su nombre y que el dinero depositado inicialmente en su cuenta correspondía a este préstamo.

Falta de seguridad y medidas tomadas

Karen expresó su preocupación por la falta de filtros de seguridad en el proceso de aprobación de créditos. «No entiendo cómo lo sacan solo con el número de cédula de una persona», comentó, sugiriendo la posibilidad de que personas infiltradas dentro de la empresa pudieran estar facilitando este tipo de fraudes.

Afortunadamente, tras demostrar que fue víctima de un fraude, RapiCredit canceló el crédito y no le cobró intereses. «Me bajaron el crédito. No me cobraron los intereses, porque yo estaba demostrando que había sido un proceso de fraude», explicó.

(Vea también: Personas con deudas en Colombia recibirían ayuda que ilusiona y saldrían de Datacrédito)

Un llamado a la precaución

Karen aprovechó su experiencia para advertir a otros sobre los peligros de estas estafas. Recomendó revisar cuidadosamente la información financiera personal y no devolver inmediatamente dinero recibido de fuentes desconocidas. «Si les llega a pasar esto, revisen de una su data crédito, esperen y no devuelvan la plata todavía», concluyó.

Este caso pone en evidencia la necesidad de estar alerta ante posibles estafas y de tomar medidas para proteger la información personal en todo momento. Las autoridades continúan investigando para dar con los responsables y evitar que más personas sean víctimas de este tipo de delitos.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.