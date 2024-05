Por: Noticiero 90 minutos

Desde el 2026, el entorno laboral en Colombia experimentará un cambio significativo con la eliminación del Día de la Familia.

Esta medida, contenida en la Ley 2101 de 2021, se enmarca en la reducción progresiva de la jornada laboral, con el fin de mejorar la calidad de vida de los trabajadores e incrementar la productividad.

¿Qué significa que quiten el Día de la Familia en Colombia?

En este sentido, para el 2026, las empresas ya no estarán obligadas a otorgar dos días semestrales para que los empleados pasen tiempo con sus familias.

Esta disposición, que antes era un derecho laboral, dependerá ahora de la iniciativa de cada empresa y de las negociaciones entre empleadores y trabajadores.

¿Cuándo se pierde el derecho al día de la familia?

Desaparece a mediados de 2026, cuando la jornada laboral se reduzca a 42 horas semanales. Desde entonces, las empresas no tendrán la obligación legal de conceder estos dos días adicionales de descanso.

Si un empleador no concedió el día de la familia en un semestre antes de la eliminación de este beneficio, estará obligado a compensarlo en el siguiente semestre. Es fundamental recordar que esta jornada no es acumulable, por lo que el empleador deberá tener una justificación válida si no la otorga en un semestre.

Además de suprimir el día de la familia, la reducción de la jornada laboral también elimina la obligación de las empresas de establecer horarios dedicados exclusivamente a actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación para sus empleados.

Cabe resaltar que, la reducción de la jornada laboral en Colombia no conlleva una reducción salarial.

