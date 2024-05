Un reciente estudio publicado por los observatorios laboral y fiscal de la Universidad Javeriana le dio la razón a aquellos trabajadores que, en algún momento, llegaron a pensar que no sentían los incrementos en sus salarios.

(Vea también: Dicen a colombianos cómo tramitar la visa de trabajo en España; proceso no es tedioso)

Y es que esa fue una de las conclusiones a la que llegó una reciente investigación que buscaba examinar el panorama laboral colombiano entre 2013 y 2023 y los ingresos en relación con el salario mínimo. Las conclusiones dejaron sin aliento a más de uno.

Aunque el documento expone temáticas muy interesantes como los cambios demográficos en Colombia, los cuales evidencian posibles problemas a futuro para poder sostener a la creciente población de adultos mayores a través de las pensiones, uno de los hallazgos más importantes se mueve en el ámbito salarial.

Cuánto gana un trabajador promedio en Colombia

Según el estudio, la mayoría de los trabajadores colombianos en 2013 ganaban, en promedio, 1,39 veces el salario mínimo de entonces. La cifra contrasta con los resultados del 2023, en los que el ingreso promedio de los trabajadores se redujo a 1,37 veces el salario mínimo del mismo año.

Esto, basado en el documento, daría a entender que, pese a los incrementos gubernamentales del salario mínimo, los trabajadores siguen ganando lo mismo —o incluso un poco menos— que hace 10 años, proporcionalmente, algo alarmante para la eficiencia económica colombiana.

“Los salarios promedio no han mejorado más que el salario mínimo y esto es un indicador de que la economía de Colombia no ha mejorado en eficiencia y, para las ganancias laborales, el salario mínimo es tan relevante como hace 10 años”, explica una parte del texto.

Lee También

Por la poca diferencia entre los dos resultados, se podría decir que el salario promedio no bajó, pero tampoco tuvo el aumento esperado. Las causas de que el salario promedio no disminuyera, según la investigación, radica en el incremento del trabajo formal, pero no necesariamente por un buen incremento en los ingresos.

“Podemos concluir que el salario promedio de todos los colombianos se mantiene relativamente constante (1.39 vs 1.37) por el aumento de la formalidad más no porque los ingresos promedio hayan mejorado en la formalidad o en la informalidad”, afirma otro fragmento del trabajo.

Este fenómeno reflejaría una grave pérdida de capacidad adquisitiva por parte de los empleados y, derivado de esto, unos menores aportes a la educación, según los autores.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.