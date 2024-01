En los últimos días se han visto reacciones en redes por un video viral de estudiantes de Los Andes que sueltan insultos y comentarios clasistas contra los que estudian en la Javeriana.

Esa grabación fue tan mediática que la propia universidad de Los Andes tuvo que emitir un comunicado y publicar un video rechazando lo visto.

Esta es la reflexión de ‘Mis propias finanzas’:

De hecho, esa institución hizo un video con un formato visual parecido, pero en el que preguntaba a estudiantes por cosas positivas de la otra universidad bogotana.

Ante esto, la cuenta de Instagram ‘Mis propias finanzas’ dejó una reflexión que aterrizará a muchos en el país.

Allí, resaltaron que muchos de los grandes analistas no son de las universidades con más renombre y que hasta en las mejores instituciones hay personas que no aprenden a vivir en sociedad.

Destacan que las universidades no son las que moldean la personalidad o la capacidad de una persona, sino que es la propia intención de formarse integralmente la que logra ese objetivo.

Asimismo, dijeron que no contratarían a alguien solo por la universidad de la que salió, sino que lo harían por la capacidad de la propia persona, sin importar lo que diga en su diploma.

Luego de que el tema estallara en redes, muchos apuntaron contra el joven que hacía las entrevistas donde se lanzaron los comentarios insultantes contra la Javeriana.

Josué Rodríguez, el ‘tiktoker’ de la polémica, subió un video diciendo que él no obligó a nadie a dar las respuestas groseras y que muchas personas arremetieron contra los jóvenes del video usando insultos contra ellos o burlándose de su apariencia.

“Todos los que están criticando a los que salieron en el video, los que critican que hayan metido el tema de la plata… los atacan con los mismos argumentos que los que utilizan en el video. Es decir, se meten con el físico de los que salen en el video, con cómo se visten, cómo hablan. Siento que están jugando con la misma doble moral y aclaro que no es toda la universidad, no todos los de los Andes son así. Es un grupo que participó y no significa que todos sean iguales”, dijo el joven.