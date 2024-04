Por: Caracol TV

Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia. Visitar sitio

El presidente de la Asociación de Epidemiologia de Colombia, Luis Jorge Hernández, advirtió frente a las cámaras de Noticias Caracol que los pacientes crónicos del país serán los primeros en padecer las consecuencias de la intervención a EPS.

“En este momento la población de las EPS es de unos 10 millones de personas, de estas, el 20 % y 30 % pueden tener enfermedades crónicas, cardiovasculares, cerebrovasculares, diabetes, cáncer. Se puede interrumpir los servicios, pueden presentarse barreras en la atención de estos pacientes. Por eso hay un temor de los pacientes por lo que está pasando en estas intervenciones”, señaló Luis Hernández.

(Le puede interesar: Preocupación en Quibdó por intervención al hospital San Francisco de Asís: “Lo peor que ha pasado”)

En lo que tiene que ver con la lectura a nivel internacional, Keralty, el grupo empresarial de Sanitas, advierte que va a poner todo su equipo jurídico para defender a su EPS.

Frente al panorama en ese sector privado y extranjero, Hernández subrayó que “hay temor, porque quién va a invertir, una EPS debe garantizar, no es que se quite y no pasa nada. Una EPS se encarga de la gestión del riesgo, es decir, garantiza la ruta de atención de una persona sana o de un paciente en prevención, terapéutica, atención, control de especialistas, hospitalización”.

“Muchos médicos de Sanitas nos han dicho que no van a renovar los contratos. Claro que se va a afectar a la población. Nos preocupan los pacientes crónicos, con cáncer y renales. Se van a presentar barreras de acceso. Me parece que el Gobierno no ha sido responsable con esto”, agregó el especialista.

(Lea también: Petro “interviene irregularmente las EPS” para “usar plata en reelección”: David Luna)

Lee También

En cuanto al riesgo de mortalidad en mujeres embarazadas y en niños, Hernández no dudó en afirmar que: “todo lo que afecta un sistema de salud, las intervenciones, la afectación a los actores como la EPS, puede aumentar la mortalidad. Hay estudios (sobre) que aumenta la mortalidad materna, la mortalidad potencialmente vital en un 25 % como las maternas, las infantiles, inmunodeprimibles, la transmisible por vectores. Toda mortalidad menor a 5 años puede aumentar porque se van a presentar barreras de acceso. Esto que está haciendo el Gobierno tiene un impacto grande en la salud pública de los colombianos”.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.