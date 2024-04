La reciente intervención de Sanitas y la Nueva EPS ha causado preocupación en varios sectores del país, debido a la incertidumbre que deja no saber qué pasará con estas entidades prestadores de Salud. Por su parte, Luis Carlos Leal, superintendente de Salud, conversó con la cadena radial Blu Radio para dar claridad sobre la decisión tomada por el Gobierno.

De acuerdo con el superintendente de Salud, la decisión de intervenir no es apresurada y se da por la falta de recursos financieros y jurídicos de las EPS. Así como también las quejas constantes por parte de los usuarios.

Según el funcionario, diariamente se reciben alrededor de 5.000 quejas al día por diferentes canales de comunicación. Además, tienen un histórico de más de 6 millones de quejas en los últimos años.

Por otro lado, Leal explicó que las intervenciones no se dan para liquidar las EPS, sino para que sean administradas de una mejor manera y lograr garantizar el acceso a la Salud para todos los usuarios.

Añadió que han implementado una junta asesora constituida por los principales acreedores de las EPS, para asegurar una gestión transparente y equitativa de los recursos.

En los últimos días, han sido muchas las críticas que señalan al Gobierno Petro por una posible responsabilidad en la intervención de las EPS. Sin embargo, el superintendente de Salud ha asegurado que ambas cuestiones no tienen relación alguna.

“El Gobierno ha girado, ha cumplido. Este Gobierno subió a la UPC más que lo han hecho gobiernos anteriores con un porcentaje superior. Si reconocemos que el sistema viene fallando históricamente, pues también hay que darle un conocimiento al Gobierno Nacional que está intentando hacer algo que precisamente los estados financieros de aseguradores que hoy no les permiten cumplir las normas técnicas o las normas de habilitación financiera, era algo que se les iba a retirar mediante reforma de la salud que precisamente ellos no permitieron que el Congreso, mejor el Congreso de la República no permitió (…) Me parece un poco irresponsable decir que es una crisis gestionada por el Gobierno actual”.