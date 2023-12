No es infrecuente que el presidente Gustavo Petro, muy activo en X (antes Twitter), difunda información imprecisa o incompleta. Esto, como sus errores de ortografía y gramaticales, hace parte hoy de su impronta en esa red social. De sus fallas de redacción se ocupan los usuarios de X esporádicamente. Pero de sus errores económicos viene haciendo leña, implacable, un crítico de quilates que incluso es calificado ahora como el ‘corrector’ económico de Petro.

El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo se ha dedicado a comentar los trinos del presidente sobre economía, principalmente cuando tienen errores o cuando es evidente el propósito del mandatario de informar de tal o cual manera a sabiendas de que no se ciñe a la realidad.

Eso volvió a ocurrir este domingo 24 de diciembre, después de que Gustavo Petro sacara pecho con un informe de la revista inglesa The Economist sobre el comportamiento económico de América Latina este año. “El.mejor [sic] comportamiento económico en este año en toda América Latina lo tuvieron México, Chile y Colombia”, se apresuró a decir Petro. Y después destacó al progresismo que pregona: “Tres gobierno [sic] progresistas superando el estancamiento económico mundial”.

Qué mejor manera de cerrar un año en el que la economía colombiana está a punto de ser diagnosticada técnicamente en recesión. Mejor dicho, la oportunidad envuelta en papel de regalo de Navidad. Pero la fiesta se la aguó a Petro el exministro Restrepo con un contundente trino de cinco puntos.

Exministro de Hacienda corrige a Gustavo Petro

Restrepo explica que no se trata del mejor comportamiento económico de toda América Latina, porque otros países “pudieron tener mejor comportamiento, pero al no ser miembros de OECD, no entran en este estudio”. Así que, de entrada, prueba que la afirmación de Petro es, por lo menos, incompleta. Y en economía las cuentas sí que tienen que ser claras.

A continuación, el exministro recuerda que solo hay tres países de América Latina, que son miembros hoy de OECD, “y somos en este estudio de 2023 el tercero de tres posibles. Ningún otro país de América Latina podría estar en la tabla así tenga mejor comportamiento en dichas variables. Por cuanto la tabla es SOLO PAÍSES OCDE !!”, le recuerda con mayúscula sostenida a Petro.

En realidad, según Restrepo, sobre este mismo estudio “perdimos 7 posiciones (respecto del mismo estudio realizado entre 2021-2022) en nuestro comportamiento económico con estas variables y pasamos a ser parte de media tabla hacia abajo. Y de paso perdimos el segundo lugar entre tres países latinoamericanos miembros de OECD en este estudio”.

Además, ofrece el punto de vista real con el que se debe mirar el informe de The Economist: “De resaltar en el indicador de crecimiento del PIB pasamos del 2 lugar de la OCDE (periodo 2021-2022) después de Irlanda 🇮🇪 al puesto 9. Es clave pensar en recuperar ese crecimiento”. Y le dice puntualmente a Petro: “Abajo la tabla que midió lo mismo en 2021-2022 que usted puede compararla con la de 2023”.

La quinta observación de Restrepo tiene que ve con que, según las proyecciones del FMI y de la OCDE, como se ve en el mapa, “les irá mejor a países que claramente no son “progresistas” como Salvador, Peru, Uruguay, Paraguay, entre otros”.

Por esas razones le dice a Petro que “no se puede concluir nada sobre el impacto económico superior de dicha tendencia política”: el progresismo.

