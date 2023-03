Yepes comenzó su intervención en la asamblea extraordinaria de accionistas del Grupo Sura contando que compró una sola acción de esa compañía para pronunciarse en el recinto.

El expresidente de Bancolombia habló de la notable competencia que se vive por estos días entre el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) y el Grupo Gilinski por la compra del primero.

Teniendo en cuenta que el interesado en la compra (y quien ha presionado por llevar a cabo el negocio) es Gilinski, Yepes lanzó una frase que puede ser interpretada como indirecta contra la compañía actualmente liderada por Jaime Gilinski y cómo hace sus negocios.

(Vea también: Afamada empresa colombiana va para Venezuela y quiere ganarse al mercado de allá).

“Esta guerra hay que pararla. Basta ya de esta pesadilla. Así no se pueden hacer negocios”, señaló Yepes en la asamblea del Grupo Sura transmitida por medios como Blu Radio.

Lee También

El expresidente de Bancolombia fue más allá y recordó cuando los grandes empresarios del país implementaban cuestionables estrategias para hacer sus negocios y cómo eso debe quedar en el pasado.

“En 1997, el abogado del señor Gilinski en Estados Unidos nos dijo que nosotros los habíamos estafado, y ahí empezó la guerra. Fueron 12 años de sufrimiento donde no vi crecer a mis hijos, solucionábamos una demanda y nos llegaban tres. A los 33 años me reventé, me tuvieron que operar del corazón”, confesó Yepes en la asamblea de Sura organizada en al capital antioqueña.

Empleados del GEA armaron protesta en Medellín por llegada de Gilinski

La mencionada asamblea, que fue programada en Plaza Mayor, Medellín, estuvo marcada por la tensión. Allí se registró una protesta de decenas de colaboradores del GEA, que no quieren que los Gilinski se metan en el negocio de ellos y se tomen la compañía.

Ahora, la puja oscila entre las juntas directivas y las asambleas de accionistas, campos en los que pesa el dominio económico, pero también la astucia y experiencia corporativa.

El plan de los Gilinski, en términos más claros, es pretender bloquear el enroque del GEA con una medida de la Supersociedades y poner una junta afín a sus intereses en Sura o Nutresa. Sin embargo, Argos no quiere permitirle esa jugada porque, sea cual sea el caso, los accionistas ya dieron el respaldo y levantaron los conflictos de interés que pudieran tener sus representantes, añadió La República.