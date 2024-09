Por: VALORA ANALITIK

Suministro de información económica, política, financiera y bursátil Visitar sitio

Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, dio este viernes, en la segunda jornada del Congreso de Confecámaras, en Cartagena, una nueva presentación sobre la actualidad macroeconómica del país y volvió sobre el debate del Presupuesto y la reforma tributaria que presentó el Gobierno Petro.

Bonilla reiteró la importancia respecto a la discusión del Presupuesto General de la Nación 2025 y aunque dijo que quedaba poco más de un mes en el cual se puede gestionar su acuerdo y aprobación en el Congreso de la República, dejó claro que sí puede ir por decreto luego del 20 de octubre, fecha límite para su conciliación.

En este sentido, Bonilla recordó que algunos congresistas estaban buscando “evitar la ley de financiamiento” y que “cuando el Congreso no lo aprueba, el Gobierno no se puede quedar sin Presupuesto. Así lo dice la norma”.

(Vea también: Este es el texto completo de la nueva reforma tributaria de Petro)

¿Qué ha pasado con la discusión del Presupuesto 2025?

Hay que recordar que el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2025 está en suspenso, debido a que el Congreso no ha aprobado, por segunda ocasión, la propuesta del Gobierno que busca recursos por $523 billones para el próximo año.

En la sesión del jueves no se logró el quórum necesario. El ministro de Hacienda Bonilla aclaró que el Presupuesto no ha sido rechazado, ya que para que eso ocurra, las cuatro comisiones económicas del Congreso tendrían que votar en contra, lo cual aún no ha sucedido.

Lee También

Por su parte, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, ha expresado la negativa del Legislativo para la propuesta del Gobierno Petro pues “veo a las comisiones económicas de Senado en esa postura. Si el presupuesto llega con 12 billones de pesos menos, creo que será un debate más tranquilo, pero si el Gobierno insiste en incluir los 12 billones de pesos menos en una reforma tributaria desconocida, a ciegas, de espalda al Congreso, pues creo que están los votos en dos comisiones para negar el monto. Con una sola comisión que lo niegue, el monto queda negado”.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.