Este martes se vivió una acalorada situación en el recinto del Congreso, que fue protagonizada por Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, y Miguel Uribe Turbay, senador de la República. Lo anterior se dio mientras Bonilla explicaba el proyecto de la ley de financiamiento y otras propuestas económicas.

Luego de la presentación de Bonilla, Miguel Uribe Turbay emitió un airado discurso y le pidió respeto al ministro, pues supuestamente este habría sido “altanero” durante su exposición.

Según el senador, el Gobierno Nacional estaba derrochando el dinero de diversas entidades e, incluso, sostuvo que supuestamente les estaban metiendo la mano al bolsillo de los colombianos.

“Es en el derroche, señor Alexander López, ministro Bonilla, es en la corrupción de la Unidad de Riesgo, de la Agencia Nacional de Tierras, donde tienen la plata, pero ya no sean descarados metiéndole la mano, no le metan más la mano al bolsillo de los colombianos”, dijo Uribe.

Según Uribe Turbay, Bonilla fue altanero, razón por la que le pidió calmarse y hasta lo mandó a gritar a la casa, además de exigirle que respetara el recinto en el que estaba.

“Y no importa qué tan altanero se ponga, pero los reflectores están en usted que se mete en los contratos que no le importan, entonces a mí no me grite señor, usted gritará en su casa si quiere, aquí respete”, añadió.