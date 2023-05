En medio de los mensajes de empresarios y agremiaciones en los últimos días, la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro avanza sus debates en el Congreso con miras a definir su futuro.

Uno de los puntos que se han remarcado por parte de los opositores, incluso en las discusiones entre los congresistas, es la posibilidad de que aumente el desempleo por las medidas propuestas.

De hecho, Germán Vargas Lleras fue uno de los que tomó la vocería para afirmar que habría una “masacre laboral” en referencia a la eventual determinación de los empresarios.

Por eso, en la misma línea que tuvo hace algunos días para cortar ese discurso de los políticos, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, se plantó en un mensaje para los gremios.

Así lo replicó la cuenta institucional de Twitter en un video con las fuertes declaraciones por parte de la representante del Gobierno Petro frente al controversial tema.

“Le digo a los gremios y a los políticos que no caoticen el país, que no infundan miedo” Ministra del Trabajo @GloriaRamirezRi durante el Foro Internacional Por La #TransformaciónDelTrabajo .

Ramírez le envió un mensaje al empresariado en el marco del Foro Internacional Por La Transformación del Trabajo, organizado por la Universidad Nacional, la OIT y el Ministerio del Trabajo.

“Yo lo que le he dicho a los gremios y a los señores políticos es que no caoticen el país, que no infundan miedo, que esta reforma no da miedo. Esta es una reforma de derechos, que ellos tienen compromisos en la Organización Internacional del Trabajo, que ellos lucharon para que Colombia llegara a la Ocde y aprobaran el plan de labor que tienen y nosotros estamos haciendo únicamente que se cumpla”, afirmó.