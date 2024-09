Las palabras de Juan Pablo Zuluaga, experto del portal Mis Propias Finanzas, hicieron eco. Desde su punto de vista y con sus razones, aseguró que “es un producto muy malo”, algo en lo que no concordaron otros expertos.

Zarruk Valencia usó LinkedIn para responder y dar otra visión sobre la tarjeta de crédito Nubank, un producto que se ha popularizado muchísimo en Colombia y otros países.

La crítica de Zuluaga, en palabras sencillas, es que la Nubank no ofrece beneficios que como millas, cashback, descuentos, tasas especial o buen cupo, sin embargo, para Zarruk, los beneficios no están en lo que ofrecen, sino en cómo lo hacen.

Usando un ejemplo que no está enfocado en bancos, sino en viviendas, el CEO de Mono dijo que Nubank se ha popularizado porque su plus está en beneficios “no relacionados al core del producto”. Es decir, que no necesita dar millas, descuentos y demás porque su diferencial está en el servicio que ofrecen día a día, la posibilidad de hacerlo todo ‘online’ y cualidades del servicio mismo, más no en los exteriores.

“Ese es el ‘playbook’ de Nu y parece que le está funcionando. El producto de Nu no es muy malo. Todo lo contrario, es excelente y es gracias a eso que no les toca ofrecer beneficios que no hacen parte del core del producto para que la gente los ame”, escribió Zarruk en esta publicación.

Qué tan confiable es Nubank

Su llegada a Colombia se dio luego de convertirse en la líder de los neobancos en Brasil. Con un dueño colombiano, su incursión en el mercado nacional empezó en 2020 y poco a poco ha ganado un reconocimiento.

Este banco digital ha sido reconocido en varios listados como uno de los mejores del mundo y en Colombia ya recibieron el respaldo de Fogafín, además de estar sujeta a las regulaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), lo que garantiza el cumplimiento de normas de protección al consumidor, además de otros estándares relevantes.

Numerosos expertos en finanzas personales recomiendan Nubank como una alternativa confiable y segura a los bancos tradicionales. Destacan su facilidad de uso, sus bajos costos y su enfoque en el cliente.

Este banco ha demostrado ser una opción confiable para millones de usuarios en Latinoamérica. Sin embargo, como cualquier producto financiero, es importante que cada persona evalúe sus propias necesidades y compare las diferentes opciones disponibles en el mercado antes de tomar una decisión.

Qué tarjeta de crédito es mejor en Colombia

Esto es según las necesidades de cada persona. En el país existen muchísimas opciones con beneficios que van desde altos cupos hasta alternativas de pago virtuales o de plazos.

Antes de solicitar una tarjeta de crédito, es fundamental evaluar las necesidades y capacidad de pago de cada persona. Es importante considerar para qué se usará la tarjeta (compras diarias, emergencias, viajes) y cuánto se está dispuesto a gastar mensualmente. Investigar las diferentes opciones disponibles en el mercado y compara los beneficios, tasas de interés, comisiones y requisitos de cada una es fundamental. Además se debe prestar especial atención a la tasa de interés, ya que esta determinará cuánto se pagará en intereses si no cancela el saldo total al final del mes.

Además de evaluar las necesidades y comparar las opciones, es importante tener en cuenta los requisitos para solicitar una tarjeta de crédito. Generalmente, los bancos y las entidades financieras solicitan un historial crediticio positivo, comprobantes de ingresos y una identificación oficial. Para las personas nuevas en el mundo del crédito, se puede comenzar con una tarjeta de crédito para estudiantes o una tarjeta de crédito asegurada, que suelen tener requisitos menos estrictos.