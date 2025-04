Mientras que algunos piensan cómo aprovechar descuentos en un ‘outlet’ de Éxito, hay quienes andan muy atentos al pago de sus deudas y del monto mínimo por el que pueden ser reportados en una central de riesgo.

¿Por cuánto dinero pueden reportar en Datacrédito?

Las personas con deudas en Colombia en mora, sin importar si la cantidad es muy baja, pueden ser reportadas por Datacrédito, pero cuando es menos de 213.525 pesos en 2025 tienen un aviso que sirve como salvavidas por las normas del país.

El asunto es que la Ley 2157 de 2021 establece en el parágrafo 2, que en las obligaciones inferiores o iguales al 15 % de un salario mínimo legal mensual vigente (213.525 pesos en 2025), el dato negativo por obligaciones que se han constituido en mora solo será reportado después de cumplirse con al menos dos comunicaciones, ambas en días diferentes.

Esta información fue replicada por Icetex precisamente en su explicación sobre los reportes a las centrales de riesgo, con lo que queda claro que las deudas de bajo monto no se registran en sitios como Datacrédito sin que haya una advertencia para su pronto pago.

Esta explicación es determinante porque las leyes protegen a las personas que tienen pendientes por algún descuido para que cumplan con esas obligaciones oportunamente antes de quedar con un informe negativo en su registro personal.

¿Se puede ir a la cárcel por deudas en Colombia?

Hay deudas que dan cárcel en Colombia, aunque la regla general es que no se va a la cárcel por las que son civiles o comerciales. Así, es clave conocer las excepciones importantes para no caer en errores por suposición.

El artículo 28 de la Constitución Política de Colombia prohíbe la detención, prisión o arresto por deudas. Esto significa que, por lo general, no puedes ser encarcelado por no pagar deudas con bancos, tarjetas de crédito, préstamos personales, etc.

Sin embargo, en casos de evasión de impuestos, especialmente cuando se trata de grandes sumas de dinero, la DIAN puede iniciar procesos penales que pueden llevar a prisión. Asimismo pasa al no consignar el IVA recaudado, pues es un delito que puede resultar en penas de prisión.

El incumplimiento de las obligaciones de manutención de los hijos puede llevar a acciones legales que, en casos extremos, pueden resultar en prisión, mientras que si una persona es condenada a una multa en un proceso penal y no la paga, esta puede convertirse en arresto.

¿Cuántos años deben pasar para no pagar una deuda en Colombia?

El tiempo para que una deuda prescriba en Colombia está entre 3 y 5 años y, cuando eso sucede deja de ser exigible judicialmente. Lo cierto es que eso varía según el tipo de deuda:

Respaldadas por títulos valores (letras de cambio, pagarés, facturas): prescriben a los 3 años.

prescriben a los 3 años. Derivadas de contratos (arrendamiento, compraventa, etc.): prescriben a los 5 años.

prescriben a los 5 años. Acción ejecutiva (deudas documentadas en sentencias judiciales, actas de conciliación): prescriben a los 5 años.

prescriben a los 5 años. Acción ordinaria: prescriben a los 10 años.

La prescripción no significa que la deuda desaparezca, sino que el acreedor pierde el derecho a cobrarla judicialmente. Sin embargo, el acreedor aún puede intentar cobrarla de manera extrajudicial.

El tiempo de prescripción comienza a correr a partir del momento en que la deuda era exigible. Para que la prescripción de una deuda sea efectiva, debe ser declarada por un juez. Es decir, que no se da de manera automática.

Existen eventos que pueden interrumpir el tiempo de prescripción y hacerlo comenzar a correr de nuevo, como el reconocimiento de la deuda por parte del deudor, una demanda judicial o un pago parcial.

Si la deuda es de naturaleza tributaria o fiscal, también podrían aplicarse medidas adicionales por parte de las autoridades como embargos o acciones administrativas.

Es recomendable buscar asesoría legal para entender mejor los plazos y procedimientos específicos para cada caso.

