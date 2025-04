La preocupación de miles de colombianos es cuando llega el fin de mes y el sueldo no alcanza o no sobran recursos para ahorrar. En este sentido, Bancolombia explica el fenómeno y da consejos a sus clientes para que esto no ocurra.

(Vea también: Bancolombia explicó cobro de $ 38.000 para algunos clientes: así será el pago clave ahora)

Para la compañía, uno de los mayores motivos por lo que ocurre esto son los denominados gastos hormiga que pueden afectar hasta el 15% de las finanzas personales.

“Si bien estos gastos parecen inofensivos porque son bajos, la suma mensual y anual es considerable. Por eso, es clave identificarlos y darles un manejo consciente”, indicó el banco en un comunicado, según recogió la República.

Bancolombia explica qué son los gastos hormiga y cómo afectan las finanzas

Se tratan de pequeños consumos de dinero que no hacen parte de las obligaciones que sí o sí se deben pagar mes a mes. Dentro de la lista pueden estar:

Cafés

Domicilios

Suscripciones

Uso de aplicaciones de transporte

Cigarrillos

Compara impulsivas

Recargas a celular

Con el uso diario, estos pagos pueden llegar a impactar de manera considerable el presupuesto mensual. Según el informe más reciente de Bancolombia, estos egresos representan hasta el 15% de las ganancias mensuales, lo que al año se traduce en una suma nada despreciable.

Los gastos hormiga son engañosos, ya que generalmente se perciben como montos bajos e inofensivos. Sin embargo, la acumulación constante puede provocar que al finalizar el mes se note una reducción notable en el presupuesto disponible.

Por esta razón, el citado banco destaca que más del 60% de los colombianos reconoce no tener habilidades suficientes para una adecuada administración de sus ingresos, lo que complica aún más el panorama financiero.

¿Cómo identificar y reducir los gastos hormiga, según Bancolombia?

El primer paso para tener un control efectivo sobre el dinero. Bancolombia sugiere que, para lograrlo, se debe hacer un registro detallado de cada gasto, por más pequeño que sea.

No importa la manera en que se haga, puede hacerse a la antigua, usando papel y lápiz. Se puede recurrir a herramientas como hojas de cálculo o utilizar aplicaciones móviles que faciliten la categorización y el seguimiento de los consumos diarios.

Función de Bancolombia para controlar los gastos hormiga

En este sentido, la entidad bancaria ofrece dentro de su aplicación la función “día a día”, que ayuda a los usuarios a organizar y visualizar sus gastos, permitiendo así una mejor toma de decisiones.

Además, es fundamental revisar los llamados “pagos invisibles”, como las suscripciones a plataformas de streaming, gimnasios o aplicaciones que a menudo están activas y provocan cobros mensuales sin ser realmente aprovechadas.

Revisando periódicamente estos servicios, los usuarios pueden cancelar aquellos que no utilizan y evitar el gasto innecesario. Del mismo modo, Bancolombia advierte sobre las compras por impulso, que pueden parecer inofensivas cuando se realizan esporádicamente, pero que, sumadas a lo largo del mes, pueden absorber entre $100.000 y $300.000, según datos aportados por la entidad.

Lee También

Esto equivale, al año, a una cantidad cercana a un salario mínimo colombiano, lo que representa una pérdida de recursos considerable cuando se observa en perspectiva.

Tomar conciencia frente a estos gastos es esencial. Redirigir parte de estos recursos hacia metas de ahorro o inversión no solo ayuda a mejorar la salud financiera personal, sino que también puede abrir posibilidades para alcanzar objetivos más importantes en el futuro.

Controlar los gastos hormiga permite, en última instancia,recuperar el control sobre el dinero propio y evitar la sensación de que el presupuesto nunca alcanza, aun cuando no se han realizado grandes compras ni se tienen deudas significativas.

Finalmente, es importante tener conocimientos sobre educación financiera y el manejo consciente del dinero como herramientas clave para mejorar el bienestar económico de los hogares colombianos.

