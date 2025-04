Bancolombia estrenó el pasado 25 de marzo su nueva aplicación, llamada Mi Bancolombia. El objetivo de este cambio es corregir errores que había en la vieja herramienta y traer mejoras en el sistema de seguridad para cuidar de la mejor forma los datos sensibles de los clientes.

Como parte del plan para continuar salvaguardando la información más sensible y seguir mejorando el servicio, Bancolombia anunció mantenimiento en la aplicación para el próximo sábado 12 de abril. Este día, entre las 3:15 a. m. y las 4:15 a. m., se llevarán a cabo arreglos, por lo que los clientes no podrán utilizar el aplicativo.

Sin embargo, el aviso que aparece en Mi Bancolombia remarca que los pagos con tarjetas sí estarán disponibles en este lapso de tiempo, así como la posibilidad de retirar dinero de los cajeros. Cabe resaltar que ningún canal digital de Bancolombia estará disponible, por lo que es recomendado no hacer ninguna transacción en este horario, pues puede presentar problemas.

No es la primera vez que esta aplicación tiene un mantenimiento por parte de Bancolombia. El pasado 23 de marzo, un par de días antes de que todos los clientes tuvieran que empezar a usarla, hubo uno que duró casi cuatro horas. A su vez, el 18 de marzo también se hicieron arreglos como parte de la preparación para la migración de clientes.

No obstante, la llegada de la nueva aplicación el 25 de marzo no fue bien recibida por los usuarios, ya que ese día reportaron múltiples fallas en la nueva aplicación del banco, expresando su molestia a través de redes sociales. Algunos afirman que la plataforma arroja errores al intentar hacer transferencias, mientras que otros ni siquiera pueden ingresar, pese a ingresar correctamente sus datos. “Juegan con los clientes, no son serios”, comentó uno de los afectados.

Ante las quejas, Bancolombia reconoció los inconvenientes, aunque no aclaró si están relacionados con la masiva migración desde la antigua ‘app’. A través de sus canales oficiales, el banco aseguró que está trabajando para optimizar la nueva herramienta digital.

(Vea también: Bancolombia explicó cobro de $ 29.000 a ciertos clientes: así funcionará el pago mensual)

Como alternativa temporal, recomendó a sus usuarios realizar sus transacciones a través de la Sucursal Virtual Personas, disponible desde navegadores en computador o celular. “Es posible que se presenten algunos contratiempos para ingresar a la ‘app’”, señaló la entidad, mientras avanzan en los ajustes técnicos necesarios.

Aplicación de Bancolombia: hay nueva modalidad de estafa

Usuarios en redes sociales han reportado una nueva modalidad de estafa que involucra a la aplicación de Bancolombia. Los delincuentes envían mensajes de texto fraudulentos haciéndose pasar por el banco, informando que la cuenta del cliente fue vinculada a un nuevo dispositivo. El mensaje incluye un enlace para supuestamente cancelar esa acción, pero en realidad se trata de una estrategia de phishing para robar información personal.

Bancolombia advirtió a sus usuarios que deben verificar los enlaces recibidos, ya que los oficiales siempre comienzan con “http://bancol.co”. Muchos de los mensajes maliciosos utilizan enlaces acortados con “bit.ly”, lo cual oculta el destino real y puede llevar a páginas peligrosas. La entidad recomienda ignorar este tipo de mensajes y no ingresar información en sitios dudosos.

Para evitar fraudes, es esencial descargar la aplicación bancaria solo desde tiendas oficiales como Google Play o App Store, asegurándose de que el desarrollador sea realmente el banco. También se deben evitar los enlaces externos y páginas desconocidas, ya que podrían contener malware o virus que comprometan la seguridad del dispositivo.

Lee También

Otras medidas de seguridad incluyen activar funciones como la autenticación biométrica y la verificación en dos pasos, además de mantener actualizado el sistema operativo del celular y la aplicación bancaria. También es recomendable no usar redes wifi públicas para ingresar a la ‘app’ y activar alertas de movimientos bancarios, con el fin de detectar cualquier actividad sospechosa a tiempo.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.