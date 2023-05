En el marco del debate sobre las consecuencias de la reforma laboral en Colombia, Fenalco, gremio que reúne a los comerciantes del país, le volvió a pedir al Gobierno del presidente Gustavo Petro mantener un diálogo con los empresarios, al tiempo que no asegure que los datos del gremio pueden llegar a ser “manipulados”.

La petición la dio a conocer el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, luego de ratificar las consecuencias en el número de puestos de trabajo que se pueden eliminar con la reforma laboral en Colombia y que son coincidentes con otros estudios.

Desde el gremio, por ejemplo, citan el reciente documento dado a conocer por el equipo de investigaciones laborales del Banco de la República, que estima la pérdida de unos 450.000 puestos en caso de aprobarse la iniciativa.

“El hecho de que nuestras cifras no coincidan con las del Ministerio (de Trabajo), no quiere decir que estén manipuladas. De hecho, las consecuencias de esta reforma son tan complejas y contundentes, que no necesitan ninguna alteración. Los datos hablan por sí solos. Desconocer el alto impacto de la reforma en los costos laborales es tapar el sol con las manos”, dijo Cabal.