El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha trinado en varias ocasiones en la mañana de este 10 de mayo, con el fin de defender su reforma laboral.

Esto luego de que investigadores del Banco de la República emitieran un informe, en el cual afirman que el proyecto afectaría fuertemente el mercado de trabajo.

De hecho, concluyeron que la reforma laboral destruiría unos 454.000 empleos en Colombia.

Mi estimado periodista. El documento no es oficial del Banco de la República sino de un grupo de estudio que usa una metodología, en mi opinión cuestionable. Tanto Keynes como la economía política, por ejemplo, afirmaban que no existía un mercado de trabajo, este grupo dice que… https://t.co/PX4bPSKMG5 — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 10, 2023

Lo anterior, teniendo en cuenta el incremento de los costos laborales salariales, así como los mayores gastos en que tendrían que incurrir los empleadores por indemnizaciones.

Respuesta de Petro a investigadores del Banco de la República

No obstante, el presidente Petro le salió al paso a los investigadores del Banco de la República.

Lo primero que dijo es que la metodología usada por los técnicos es “cuestionable”.

A renglón seguido, afirmó que el empleo en Colombia dependerá de factores como “abaratar el crédito, (precios de) la energía, proteger del comercio exterior en las producciones intensivas en empleo, hacer producir la tierra, etc.,”, dijo el mandatario.

Y agregó que está en desacuerdo con la tesis de investigadores del Banco de la República de que el empleo crece porque se abarata el salario.

“Toda la política económica del Gobierno gira alrededor de pensamientos teóricos económicos diferentes a la base teórica del artículo en mención”, agregó Petro frente a los investigadores del Banco de la República.

Qué le dijo Gustavo Petro a la ANDI

En sus mensajes de este 10 de mayo, el jefe de Estado también le respondió al presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, sobre la reforma laboral y el estudio de los expertos.

Según el dirigente gremial, “Colombia no puede darse el lujo de adelantar una reforma laboral, que no solo no crea empleo, sino que lo destruye”, citando el informe de los investigadores del Banco de la República.

En su lugar, afirmó, el proyecto debería generar más puestos de trabajo, reducir la informalidad y crear más actividad económica.

No obstante, Petro respondió: “En Colombia se ha creido que volver el trabajador esclavo genera más riqueza, mentira. Tenemos la productividad más baja de la OCDE”.

Y concluyó diciendo: “Nunca habrá paz en Colombia con dirigentes empresariales que creen que esclavizando a los trabajadores se genera riqueza. El Pacto Social consiste en dignificar las condiciones de trabajo del pueblo colombiano”.

La reforma laboral del gobierno Petro sigue en estudio en el Congreso, para lo cual se han hecho diversas audiencias públicas.

Por lo pronto, la ponencia de primer debate sigue en construcción y, según la coordinadora ponente, María Fernanda Carrascal, sería radicada el próximo 15 de mayo.