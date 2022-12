Ya está por llegar el 24 de diciembre, día donde se celebra la fiesta de Navidad en el cual las personas se acostumbran o existe la tradición de regalar alguna cosa para hacer más llamativo el espíritu navideño.

De acuerdo con la más reciente encuesta de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios (Fenalco), el 25% de los colombianos destinará entre 300.000 pesos y 1.600.000 pesos en los regalos para Navidad.

A continuación le mostramos que es lo que más compran los colombianos, en esta Navidad:

Vestuario (ropa y calzado) en un 29%

Tecnología en un 17%

Juguetes y videojuegos en un (15%)

Licores – (anchetas) en un con 10%

Electrodomésticos y utensilios domésticos (9 %)

belleza, cosmética y perfumes (7 %)

elementos deportivos y suscripciones a gimnasio (7 %)

Viajes y pasajes (6 %)

Joyas, bisutería y relojes (6 %)

Libros, suscripciones, revistas y diarios (4 %)

Por otra parte, la mayoría de los colombianos no planea viajar en estas vacaciones, principalmente por el comportamiento de la pandemia, y por la situación económica.

Es importante recalcar que para muchos colombianos en estas fechas como Navidad y Fin de Año es importante tener el ‘estrene o pinta’, para recibir por todo lo alto este tipo de celebraciones.

No hay que dejar atrás que los expertos del sector han enviado un mensaje de tranquilidad y confirman que no habrá desabastecimiento de artículos como juguetes para esta Navidad, sin embargo, se recomienda no dejar las compras para último momento, sobre todo si los artículos que están buscando están entre los más populares de esta temporada.