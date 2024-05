Por: CENET

En un futuro cercano, no se hablará más de traslados entre Entidades Promotoras de Salud (EPS), sino de la “consolidación de un sistema público de salud y el regreso del Instituto de Seguros Sociales,” aseguró Ana María Vesga, presidenta de Acemi, en una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu. Vesga advirtió que la reciente salida voluntaria de Sura no será un caso aislado, sino que más EPS podrían seguir el mismo camino, aunque subrayó que esta es una decisión individual de cada entidad, no del gremio.

“Frente a la situación actual y la imposibilidad de que las EPS sean relevadas del riesgo financiero a través de la reforma a la salud, el retiro voluntario se presenta como la única opción viable,” afirmó Vesga. “Ayer lo hizo Sura, tras un año de haber advertido al Gobierno sobre esta posible situación, y advertimos que podrían presentarse más casos similares. Esta es la única opción ante la falta de medidas financieras adecuadas.”

Vesga destacó que, probablemente, en las próximas horas más EPS solicitarán su retiro voluntario. Aunque no especificó cuáles, mencionó que “dependerá de los tiempos” de cada entidad. Además, enfatizó que esta opción ya se discutió con el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, la semana pasada, señalando que las pérdidas para esta primera mitad del año ya rondan los siete billones de pesos.

La salida de las EPS se ve agravada por la “limitada” capacidad de otras entidades para recibir nuevos pacientes. De las EPS que aún operan, solo unas pocas podrían asumir parte de los 5.3 millones de colombianos que quedarían sin cobertura en caso de que todas las EPS en proceso de retiro cesen sus operaciones. Vesga recordó que algunas EPS ya intervenidas por ley no podrían hacerse cargo de esta situación, lo que añade presión al sistema de salud.

Este panorama subraya la urgencia de una reforma integral que no solo considere el aspecto financiero, sino también la capacidad operativa del sistema de salud colombiano.

La consolidación de un sistema público de salud y el posible regreso del Instituto de Seguros Sociales marcan un cambio significativo en la forma en que los servicios de salud serán administrados y distribuidos en el país.

