Aunque en el más reciente informe de la Superintendencia de Salud, Sura apareció como una de las EPS con un indicador de capital mínimo para poder seguir funcionando en Colombia sin problemas, el anuncio hecho este martes 28 de mayo sorprendió a sus afiliados que ahora se preguntan qué pasará.

Sura ya señaló que los afiliados no verán afectados sus servicios aún y que tampoco van a tener que hacer algún traslado, aunque cabe aclarar que ese proceso sí sucederá, pero serán los entes gubernamentales los encargados de hacerlo y comunicarles a cada una de las personas.

La situación preocupante es que, normalmente, los usuarios que están en una EPS que está por acabarse pasan a otra que tenga una mejor situación financiera. Sin embargo, en este caso, el panorama no es muy bueno.

Actualmente, las EPS más grandes de Colombia (Sanitas, Famisanar, Nueva EPS, entre otras) y la otra de gran importancia que opera en Antioquia (que es Savisalud) están intervenidas —vea acá el listado completo—, una muestra de que su situación financiera no es la mejor. Eso crea una incertidumbre total sobre cuál será el paradero de los más de 5 millones de afiliados, muchos de ellos de la región antioqueña. ¿A dónde irán todas estas personas? La realidad es que la respuesta no es fácil de dar y será tarea del Gobierno solucionar este problema al que se enfrentará de ahora en adelante.

Sura va a continuar prestando sus servicios, razón por la que los colombianos que están afiliados allí podrán seguir solicitando sus citas médicas, medicamentos y resto de procedimientos asociados a la salud, aunque las dudas también están en los prestadores de salud, pues ahora su socio estratégico se convierte en una empresa que quiere salir del mercado.

EPS Sura no va a ser Gestora en Salud y Vida

La reforma a la salud que se cayó en el Congreso pretendía que las EPS se convirtiera en Gestoras en Salud y Vida. Aunque el proyecto fue archivado, el Gobierno sigue en su intención de acabar con el sistema de salud actual y darles otro rumbo a las EPS.

Aunque el rumbo no está claro, lo que sí parece estarlo es que las EPS intervenidas actualmente tendrán otras funciones dentro poco. Sin embargo, en la rueda de prensa en la que EPS Sura comunicó su decisión, explicaron por qué decidieron no continuar en el proceso para convertirse en Gestoras de Salud y Vida.

“Como compañía hemos hecho todo lo posible para seguir prestando nuestros servicios: cambiamos modelos operativos, buscamos ser más eficientes e inclusive analizamos las reformas propuestas por el Gobierno. Sí estuvimos interesados en asumir una figura de Gestoras de Salud y Vida, pero no de cualquier forma, por eso nos sentamos a conversar, porque queríamos tener una figura en la que pudiéramos incidir en el sistema, en la que pudiéramos tener la representación de los afiliados, que pudiéramos seguir gestionando riesgo en salud. Sin embargo, no convinimos una reforma completa y las que conocemos y son publicadas hasta la fecha no resuelven los problemas estructurales que se describieron en el comunicado”, dijo Juan Francisco Llano, presidenta Seguros Suramericana S. A.

