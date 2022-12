El nuevo caso de estafa a través de empresas que ofrecen buena rentabilidad por un monto determinado de dinero lo dieron a conocer en W Radio.

En dicho medio, las presuntas víctimas contaron su experiencia con la compañía On The Way, a la cual culpan de estafarlos con falsas promesas que los incitaba a invertir grandes sumas de dinero.

Y es que en la emisora explicaron que el creador de esta plataforma, identificado como ‘Andy’, se presentó como un ciudadano coreano, el cual desapareció una vez recibió el dinero de miles de personas.

En el medio señalaron que el líder de esta empresa cerró los canales de comunicación, así como la aplicación para invertir el dinero. Hay más de 6.000 colombianos afectados.

Estafas: cómo funciona la empresa de inversiones On The Way

Tal y como explicaron en el medio, las personas tienen que registrarse en la aplicación On The Way y hacer reservas de atracciones turísticas de todo el mundo para aumentar la popularidad de los lugares y así ganar dinero.

Sin embargo, para entrar al “proyecto”, supuestamente aliado de Booking, tienen que hacer una inversión mínima de 5o dólares, para de esta manera generar una rentabilidad del 200 %.

“Mi mamá sacó créditos para ayudar a la familia a conseguir los 50 o 100 dólares que nos pedían. Perdimos muchísimo dinero”, dijo uno de los afectados.

Otra de las presuntas víctimas señaló que recibió amenazas del creador de la aplicación, luego de que le hiciera un reclamo airado por el dinero. En el medio citado contaron que se intentaron contactar con el dueño de la empresa, pero fue imposible.