La Corporación Fernando González – Otraparte está envuelta en una polémica debido a la renuncia masiva de varios de sus empleados de El Café de Otraparte a causa de malos tratos y explotación laboral que los mismos trabajadores expusieron en redes sociales.

De hecho, el caso ha tenido tanta difusión que, en una publicación donde se refieren a lo sucedido, los recién extrabajadores y otros que laboraron allí en años pasados han expuesto sus denuncias e inconformidades.

Esta es la publicación frente al tema:

Estos son algunos de los testimonios:

“Yo trabajé 10 años en el café de Otraparte, soy una de las empleadas que renunció ese día porque ya no aguanté más”, se lee en el inicio de uno de los testimonios de una mujer que renunció recientemente.

Al parecer, la renuncia masiva ocurrió debido a desencuentros por el planteamiento de nuevas ideas para incorporar en el lugar de trabajo.

“Tenemos la grabación del gerente Juan Carlos Posada que dice que no hay nada que hacer, que la decisión ya estaba tomada. Se iban a hacer dos perfiles para retirar las propinas, tanto así que no iban a ingresar a la cuenta de la corporación, iba para una cuenta externa. Y ahí me pregunto: ¿esto es legal?”, continúa el mensaje de la exempleada.