En diciembre de 2022, Musk fue desbancado por Bernard Arnault, CEO de la marca de lujo francesa LVMH, sin embargo este lunes, el nuevo dueño de Twitter, recuperó su título gracias a una subida en las acciones de Tesla, empresa de la que también es propietario, informa CNN.

El valor neto de la fortuna de Musk era de 187.100 millones de dólares hasta el cierre de las operaciones de este lunes. Esta cifra lo llevó a superar, por poco, la fortuna de US$ 185.300 millones de Arnault.

Aunque ahora Musk encabeza la lista gracias a la ostentosa cifra de ganancias, a finales del año pasado logró tener el récord de la mayor fortuna perdida en la historia. El empresario de origen sudafricano perdió US$ 200.000 millones en riqueza, después de que su patrimonio neto cayera de unos US$ 340.000 millones en noviembre de 2021 a US$ 137.000 millones en diciembre de 2022.

Aunque las acciones de Tesla cayeron el año pasado tras la adquisición de la red social Twitter, estas han aumentado considerablemente durante lo que va de este 2023.

