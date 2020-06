green

En el programa ‘Prevención y acción’ de este martes, el presidente Iván Duque reconoció que hubo errores en el primer día sin IVA, que dejó preocupantes imágenes por las aglomeraciones que no favorecen la contención de la pandemia.

El jefe de Estado dijo que hizo un balance con dos caras. En primer lugar las cosas que salieron mal y enlistó algunas de ellas: “Personas que no cumplieron con el respectivo distanciamiento, establecimientos que no pusieron las pautas como debería ser, casos donde no hubo un control estricto de los aforos adentro de los establecimientos”, y dijo que eran “lecciones para mejorar como país”.

Por otro lado, aseguró que el objetivo se cumplió en la mayoría de establecimientos, y que el 98 % de los 78.000 que participaron cumplieron con las medidas y se vio el comportamiento ciudadano. Por eso, una vez más aclaró que se “insistirá en la virtualidad” pero dejó la mayor parte de la carga a la responsabilidad de cada persona:

“Más allá de si hay 1, 2 o 3 días sin IVA, lo cierto es que esta pandemia va a estar presente por un periodo más largo y eso implica tener Amor y amistad, Halloween y Navidad con covid. La única manera de mitigarlo es con conciencia individual. Estamos en el proceso de recuperar en los próximos meses las terminales de transporte, los aeropuertos, y la única manera de mitigarlo es cómo nos comportamos.

La vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, por su parte, contó que para el siguiente día sin IVA ha conversado con el Ministerio de Comercio y la Superintendecia de Industria y Comercio para asegurarse que los establecimientos cumplan los protocolos y eviten el contagio del virus.

Además, habló sobre varias de las peticiones que les harán a alcaldes como que implementen “una jornada extendida desde las 6:00 de la mañana hasta le medianoche, que amplíen la jornada del transporte público, que garanticen el cumplimiento total de los aforos en esos lugares y que aumente el comercio electrónico”, que el primer día subió en un 800 %.

La fórmula de gobierno de Duque dijo que todos tenemos que acostumbrarnos a hacer las compras en esa modalidad para evitar la salida de muchas personas. Además, que “el país debe dar un paso adelante en ese sistema de pagos para eliminar, hasta donde sea posible, el dinero en efectivo”.

Entre tanto, el director de la Dian, José Andrés Romero, indicó que el pasado 19 de junio las ventas se cuadruplicaron e insistió en otras recomendaciones para el segundo día:

“Reenfocar las ventas hacia plataformas electrónicas, a que haya programas de ventas con antelación —que la gente pueda programar su compra para concertarla el día sin IVA—, que haya plataformas gratuitas que los pequeños negocios usen y restringir ciertas ventas que produjeron las aglomeraciones, como los electrodomésticos, para que sean siempre a través de medios electrónicos”.

Entre tanto, más temprano, en un conversatorio durante el Día Internacional de mipymes y su papel en la reactivación económica de Colombia, el presidente fue más duro con las personas que protagonizaron las preocupantes imágenes sobre aglomeraciones el pasado viernes:

“Tuvimos compartimentos que no queremos volver a ver, de personas que no tuvieron conciencia, que entraron como hordas a establecimientos de comercio, y locales que de pronto no tomaron todas las precauciones. Hay que aprender de lo bueno y malo para que no se vuelva a presentar”.