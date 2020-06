green

En el encuentro, en el que el jefe de Estado dialogó sobre el papel de las mipymes en la reactivación económica de Colombia, reiteró que está convencido que la pandemia estará presente “por un largo tiempo”, pero eso no debe ser impedimento para que las personas se ganen la vida, y le ganen “al temor y a la incertidumbre con innovación, creatividad, responsabilidad individual y colectiva”.

Duque se enfocó en hablar sobre el impacto de la crisis en la economía y señaló que “las víctimas no son solamente los que se contagian o mueren, son también los empleos y las empresas”.

Por eso, calificó como un “falso y absurdo dilema” que se deba elegir entre la economía y la salud:

“Hay que salir de eso que muchos demagogos y populistas han tratado de promover en el mundo y es que por un lado está el objetivo de proteger la vida y la salud, y que la antagonista es proteger el desarrollo económico”.

El presidente considera que “si no hay buena salud no hay buena economía, y que si no hay buena economía no tendremos un mejor sistema de salud. Ese dilema no existe”.

Duque dijo ante los creadores de las mipymes que se debe proteger la vida de las personas pero también la de las empresas, y por esa razón su gobierno comenzó la campaña ‘Colombia arranca seguro’ para que el país se reactive, se repotencialice con seguridad, pero la que debe dar la responsabilidad de las personas al acatar las medidas:

“Para derrotar este fenómeno y enfrentar las adversidades en la movilidad se hace con cultura ciudadana. Todos tenemos que entender que el Estado dicta medidas pero si no interiorizamos la cultura ciudadana no salimos adelante”.

Por eso, señaló que los sectores que se han visto profundamente afectados no aguantarán mucho más en cuarentena y que se deben fortalecer todos los sectores para recuperar crecimiento.

“El reto que tenemos en nuestra sociedad es que estar permanentemente e indefinidamente aislados no es viable y que es nuestra cultura ciudadana, con el espíritu empresarial, con el espíritu de todos para generar oportunidades como vamos a salir adelante”.

Pero también dijo que se debe aplaudir que existan este tipo de empresas y que, en su opinión, esto debe estar alejados de la política y de la calidad de mensajes que emiten los líderes a la ciudadanía.

“El mundo no puede quedarse en esos discursos insulsos donde no hay opción, donde todo tiene que ser construir odio, desolación. […] Seguir fustigando y creando artificialmente luchas de clases lo único que hace es profundizar los quiebres de las sociedades; seguir insistiendo en discursos maniqueos donde todo el que desarrolla empresa se le llama rico para tratar de generar odio por parte de los que están en situación de vulnerabilidad es irresponsable y es una forma de castigar el desarrollo”.

Por eso, dijo que todas las personas deben entender que “al defender la salud y la vida compaginada con la reactivación económica estamos es saliendo adelante de una de las tempestades más grandes que ha vivido la humanidad”.

